Запуск Polaris Dawn перенесут на 2024 год

Миссия Polaris Dawn с большой долей вероятности будет перенесена на 2024 год. Об этом в интервью заявил ее инициатор и спонсор, американский миллиардер Джаред Айзекман.

Миссия Polaris Dawn станет первым из трех полетов по программе Polaris. Ее командиром будет сам Айзекман, в состав экипажа также войдут бывший подполковник ВВС США Скотт Потит и инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон.

Предстоящий полет имеет три основные цели. Во-первых, Crew Dragon должен будет выйти на орбиту с апогеем в 1400 км и побить рекорд, установленный еще в 1966 году миссией Gemini 11 (тогда она достигла высоты 1372 км).

Второй задачей станет проведение научных исследований. В общей сложности во время пятидневного полета участники миссии планируют выполнить свыше 35 научных экспериментов. Целью многих из них будет изучение влияния повышенного уровня излучения на здоровье астронавтов. Также участники миссии планируют протестировать возможность использования спутников Starlink для осуществления связи.

И наконец, во время полета состоится первый в истории частный выход в открытый космос. Операция будет выполнена на высоте 500 км, для нее будут использоваться созданные SpaceX скафандры.

Изначально, полет Polaris Dawn был назначен на конец 2022 года. Но из-за необходимости проведения дополнительных тренировок и внесения изменений в конструкцию Crew Dragon он затем был перенесен на 2023 год. Этот перенос оказался не последним. В недавнем интервью Джаред Айзекман сообщил что, скорее всего, дата запуска Polaris Dawn вновь сдвинется, в этот раз на начало 2024 года.

По словам Айзекмана, одной из причин нового переноса может являться задержка с разработкой скафандра для миссии. Миллиардер признал, что этим летом участники Polaris Dawn тренировались меньше, чем ожидалось, из-за отсутствия готовых скафандров. Тем не менее, учитывая тестовую природу полета, по словам Айзекмана в этом нет ничего экстраординарного.

В интервью Айзекман также затронул свое предложение осуществить один из следующих полетов по программе Polaris к телескопу «Хаббл» с целью поднятия е го орбиты. По словам миллиардера, в настоящее время NASA рассматривает этот план, и он очень надеется, что организация одобрит его.