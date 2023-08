Вся американська військова допомога станом на кінець літа 2023

США оприлюднили Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine — оновлений перелік озброєння виділеного або запланованого до передачі Україні для захисту від російських загарбників. Як зазначають аналітики , цього озброєння вистачає, щоб забезбечити доволі велику армію на кшалт армії Польщі або Іспанії всім необхідним, включаючи сучасні оборонні та наступальні системи.

Станом на 14 серпня 2023 року до цього переліку входять:

протиповітряна оборона:

1 батарея ЗРК MIM-104 Patriot та зенітні ракети;

12 зенітних ракетних систем NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) і ракети до них;

ЗРК MIM-23 HAWK [раніше у звіті – 2 вогневі підрозділи ЗРК HAWK] і ракети до них;

зенітні керовані ракети AIM-7/RIM-7;

понад 2000 переносних зенітних ракетних комплексів Stinger;

мобільні ЗРК AN/TWQ-1 Avenger [у звіті за 27 червня – 20 ЗРК];

ЗРК VAMPIRE для боротьби з дронами та ракети до них;

мобільні установки («гантраки») для боротьби БпЛА (c-UAS gun trucks) [у звіті за 27 червня – 9];

мобільні антидронові ракетні комплекси (c-UAS) з лазерним наведенням [у звіті за 27 червня – 10];;

інші протидронові засоби;

зенітні гармати та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок ЗРК, ракет і радарів у систему ППО України;

обладнання для підтримки наявних можливостей протиповітряної оборони України;

21 РЛС повітряного спостереження [AN/MPQ-64 Sentinel];

артилерія:

38 високомобільних ракетних систем (РСЗВ) M142 HIMARS та ракети до них;

наземні пускові установки для запуску ракет GLSDB та ракети;

198 155-мм гаубиці [M777] і понад 2 млн снарядів калібру 155 мм;

понад 7000 високоточних 155-мм артснарядів [М982 Excalibur];

понад 20 000 155-мм снарядів з протитанковими мінами [RAAM];

72 105-мм гаубиці й 500 000 105-мм артснарядів;

10 000 артснарядів калібру 203 мм ;

понад 200 000 артснарядів калібру 152 мм;

Приблизно 40 000 артилерійських снарядів калібру 130 мм;

40 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;

60 000 122-мм ракет для РСЗВ «Град»;

47 120-мм мінометних систем [в т.ч. самохідних – ред.];

10 мінометних систем калібру 82 мм;

67 мінометних систем калібру 81 мм;

58 мінометних систем калібру 60 мм;

понад 345 000 мінометних мін;

понад 70 контрбатарейних і контрмінометних радарів;

20 багатофункціональних РЛС;

наземна техніка:

31 танк Abrams;

45 танків Т-72Б;

186 бойових машин піхоти (БМП) M2A2 Bradley;

4 машини вогневої підтримки M7 Bradley Fire Support Team (BFIST);

189 бронетранспортерів Stryker;

300 бронетранспортерів М113;

250 бронемашин M1117;

понад 500 [не менше 527] машин з захистом від мін і засідок (MRAP);

понад 2000 багатоцільових автомобілів HMMWV («Гамві»);

понад 100 легких тактичних автомобілів;

200 медичних броньованих машин;

68 вантажівок та 124 причепи (трали) для перевезення важкої техніки;

понад 600 тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

131 тактична ремонтно-евакуаційна машина;

10 командно-штабних машин;

30 автомобілів забезпечення боєприпасами;

18 танкових мостоукладачів;

8 машин матеріально-технічного забезпечення;

239 паливозаправників та 105 паливопричепів;

58 причепів-автоцистерн;

6 легких броньованих вантажівок;

125, 120 та 105-мм танкові снаряди;

понад 1,8 млн 25-мм снарядів (для БМП Bradley);

обладнання та системи для розмінування;

літальні апарати та безпілотні літальні системи:

20 гелікоптерів Мі-17;

безпілотні авіасистеми Switchblade [понад 700];

безпілотні авіасистеми Phoenix Ghost [близько 1800];

безпілотні авіасистеми CyberLux K8;

безпілотні авіасистеми Altius-600;

безпілотні авіасистеми Jump-20;

безпілотні авіасистеми Puma;

безпілотні авіасистеми Scan Eagle;

безпілотні авіасистеми Penguin;

2 радари для безпілотних літальних систем;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 6000 авіаційних ракет Zuni;

понад 10 000 некерованих авіаційних ракет Hydra-70;

боєприпаси для безпілотників;

протитанкова та стрілецька зброя:

понад 10 000 протитанкових ракетних систем Javelin;

понад 80 000 інших протитанкових систем (гранатометів);

понад 7000 ракет з трубним пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

понад 35 000 автоматичних гранатометів та одиниць стрілецької зброї;

понад 300 мільйонів набоїв;

ракетні системи з лазерним наведенням [APKWS];

ракетні установки та боєприпаси;

протитанкові міни;

морське озброєння:

2 протикорабельні ракетні комплекси Harpoon;

62 берегові та річкові патрульні катери;

безпілотні апарати берегової оборони;

обладнання для захисту морських портів;

інше:

протипіхотні міни M18A1 Claymore;

вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

обладнання для встановлення перешкод;

можливості для протиповітряної оборони;

понад 100 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

тактичні захищені системи зв’язку та допоміжне обладнання;

чотири антени супутникового зв’язку;

термінали та послуги SATCOM;

послуги надання зображень комерційних супутників;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика та далекоміри;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та захисне спорядження;

засоби захисту від хімічної, біологічної та атомної зброї;

медичні засоби, включаючи аптечки першої допомоги, перев’язувальні матеріали, монітори та інше обладнання;

польове обладнання, спорядження для холодної погоди та запасні частини;

фінансування навчань, обслуговування і ремонт техніки та озброєння.

Повідомляється, що Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту.

https://www.ukrmilitary.com/2023/08/14.html