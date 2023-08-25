Внук политрука — детальная биография уголовника Пригожина

1.Лыжники.

В 2007 г. в Петербурге в ресторане «Нью Айленд» отмечал юбилей детский тренер по лыжам Самуил Фридманович Жаркой. Юбиляру стукнуло 75.

Ресторан, расположенный на теплоходе на набережной Невы, был полон гостей. Приехали воспитанники тренера из детско-юношеской спортивной школы Красногвардейского района.

Коллеги по тренерскому цеху

Любимая жена Виолетта Кировна

С которой юбиляр станцевал зажигательный танец.

В общем, банкет удался.

Смущало только одно. Ресторан «Нью Айленд» — один из самых дорогих в России. Тут обедают генералы ФСБ, губернаторы, главы иностранных государств.

Мягко говоря – не то место, где должен отмечать юбилей детский тренер-пенсионер.

Еще более удивительным фактом было то, что 75-летний тренер числился владельцем этого ресторана. На него была записана фирма, которой принадлежал ресторан. И таких пафосных, мега-дорогих кабаков за ним в Питере числилось несколько штук.

Объяснялось это тем, что Самуил Жаркой был пенсионером с активной жизненной позицией. Еще в начале 90-х он отошел от детского спорта и занялся бизнесом. Помогал вести дела своему приемному сыну — Жене Пригожину. Любимая супруга Самуила Жаркого, с которой он танцевал на юбилее — Виолетта Кировна Пригожина.

Евгений Пригожин – ее сын от первого брака.

Родной отец Пригожина рано умер, и отца ему заменил спортсмен Самуил Жаркой.

По официальной версии, которую Пригожин когда-то сам поведал журналистам, они с Самуилом — честные и очень трудолюбивые бизнесмены. Сначала продавали хотдоги на улицах, месили тесто прям в квартире. Потом была сеть продуктовых магазинов «Контраст», потом рестораны. Попутно сам Пригожин еще и подрабатывал по найму – директором на фирме, которая держала казино в центре Петербурга. Пригожин пахал как папа Карло, а Самуил ему помогал. Так и поднялись пацаны.

Все хорошо, друзья, вот только сеть магазинов «Контраст», а также казино, а также все эти рестораны и ларьки, которыми Пригожин рулил в 90-е годы — были не совсем его. У них был хозяин, а Пригожин за долю малую на него работал. Хозяина звали Миша Кутаисский — главарь одной из крупнейших ОПГ в городе.

Миша Кутаисский, он же Михаил Мирилашвили, он же Михо, был выдающейся фигурой бандитского Петербурга. Это была крупнейшая этническая ОПГ в городе. Костяк ее составляли грузинские евреи и примкнувшие к ним соратники из города на Неве. Как Пригожин попал туда, доподлинно не известно. Сам он объяснял — мол, Спектор привел.

Борис Ефимович Спектор, друг детства Пригожина, был важной персоной в экономическом блоке ОПГ Миши Кутаисского. Он как раз занимался вложением бандитских денег в казино, магазины и другой легальный бизнес.

В детстве Пригожин и Спектор вместе бегали в лыжной секции у Самуила Жаркого. А в 90-х все трое дружно встали на лыжи бандитской коммерции.

В ОПГ Миши Кутаисского Пригожин получил путевку в жизнь. Именно Миша дал денег на дорогие рестораны «Нью Айленд», «Старая таможня», еврейский ресторан «7-40», которыми управлял Пригожин. Потом часть этих заведений Пригожин у Миши выкупил и стал там единоличным хозяином.

Развод между ними состоялся в 2001 г. и проходил нелегко. Пригожин задумал сменить крышу, перейти в другую ОПГ. Миша потребовал вернуть деньги, вложенные в рестораны. В другие времена это бы кончилось плохо. Ресторатор Пригожин кормил бы червей в лесу на Карельском перешейке. Но нашелся человек, который разрулил конфликт, обе стороны получили свое, а Пригожин с партнерами ушел под новых покровителей.

Этот другой авторитет, с которым Пригожину удалось наладить отношения — Роман Игоревич Цепов (Бейленсон) по кличке Рома-Продюсер.

Тоже любитель пообедать на теплоходе. Он помог Пригожину тогда в трудной ситуации. Он же помог ему наладить связи с Путиным и Золотовым, которых прекрасно знал по бандитскому Петербурге 90-х годов.

В итоге Пригожин пролез на самый верх путинской вертикали и вскоре оброс такими связями, что сам мог составить крышу кому угодно: сначала стал поваром Путина, потом поваром всей российской армии, а потом и вовсе был допущен до святая святых — на внутреннюю кухню ГРУ. С ЧВК, убийствами, африканскими алмазами и золотом, и прочей клоакой.

10 лет подряд, с 2012 г. по 2022 г, Пригожин получал из бюджета Министерства обороны по миллиарду долларов в год на питание армии. Сколько реально стоило это питание — государственная тайна. Но зная нравы в военном ведомстве России, можно смело предположить, что все завышено минимум в два конца.

Куда же шла огромная прибыль, которую получал Пригожин 10 лет ? — А вот в общак ГРУ и шла. А также в Кремль, на самый верх. Поэтому в 2023 г., когда повар у Путина взбунтовался и вышел из-под контроля – он стал проблемой для режима. Слишком все оказались повязаны на этой кухне — многолетним совместным воровством и другими преступлениями.

Однако вначале были Миша и Рома. Два авторитета, без которых Пригожин вряд ли бы вылез из недр бандитского Петербурга и забрался так высоко.

Судьба обоих благодетелей в дальнейшем сложилась непросто. Миша Кутаисский был арестован в 2001 г. за двойное убийство. Он сам не убивал, но заказал. Журналист Дмитрий Запольский, который близко знал Михо, говорил, что на следствии он вел себя вызывающе. Говорил, что Путин у него «с руки ел» в 90-е, и вы все еще пожалеете. Об этом донесли тому, кто «с руки ел». Михо посадили. Он отмотал 8 лет на зоне под Оренбургом, потом уехал в Израиль.

Правда, капиталы его не тронули. Он приехал в Израиль миллиардером и до сих пор вращается там в высших кругах.

Судьба Ромы Цепова была более печальна. Рома-Продюсер был главным решалой бандитского Петербурга. На первом сроке Путина он достиг пика своего влияния. Не то, что повар Пригожин — Дерипаска и другие олигархи стояли в очереди к нему, чтоб разрулить свои вопросы.

Но потом Рома неудачно влез в дело «Юкоса». Хотел помочь его прежним владельцам. По слухам — за пакет акций нефтяного гиганта. Умирал он страшно. В сентябре 2004 г. Рому отравили, и по всем признакам — полонием. Рома умер от лучевой болезни, в страшных мучениях, попив чаю в кабинете начальника ФСБ Петербурга.

Полоний просто сжег его организм изнутри. Жуткая радиоактивная агония длилась две недели. Вот такие у них нравы, в бандитско-чекистской среде. Кстати, Пригожин об этом тоже знает. По глазам видно.

2.Мамаша Кураж.

В октябре 2017 г. в картинной галерее «Мольберт» в центре Петербурга прошло знаменательное культурное событие: персональная выставка художницы Виолетты Пригожиной.

Художница, которой на тот момент уже стукнуло 78 лет, начала рисовать всего полгода назад – зимой 2017 г. , после поездки в Европу, где познакомилась с творениями итальянских мастеров.

На выставке в октябре 2017 г. художница была в центре внимания

Позировала около своих картин

Раздавала автографы

Сама выставка в 2017 г. называлась «Краски жизни». В 2019-м Виолетта Пригожина учредила благотворительный фонд с таким же названием для поддержки искусств. А также нарисовала еще много новых картин, которые потом составили новую выставку: «Поэзия Серебряного века в красках».

Вот рекламная афиша этой выставки в Краснодаре в марте 2021 г. Основу экспозиции составляют картины, которые Виолетта Пригожина посвятила любимым поэтам Серебряного века: Ахматова, Блок, Зинаида Гиппиус.

Как раз в то время, когда Виолетта Пригожина увлеклась живописью, летом 2017 года, в Интернете, а потом и в СМИ стал раскручиваться один неприятный эпизод. Можно сказать, что это тоже «краски жизни». Только кровавые.

В июне 2017 г. в Сеть попало видео из Сирии, где русские наемники из ЧВК Вагнера забивают кувалдой пленного араба.

Сначала видео вышло в урезанном варианте. Полную версию разместили 2,5 года спустя, в ноябре 2019-го. Происходящее на экране напоминало то ли ИГИЛ, то ли каких-то варваров-каннибалов. Пленного сначала забили кувалдами, потом отрезали руки, голову, а тело зажарили на костре, написав на нем «За ВДВ».

Зинаида Гиппиус, значит.

Серебряный век русской поэзии.

Ролик с казнью, кроме всего прочего, был размещен в виде клипа, под песню «Я российский спецназ». Снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, стреляю в мать. Я российский спецназ, мне на все наплевать. С автоматом в руках, я иду убивать.

Зверства на видео творили наемники, которых Путин послал в Сирию на помощь своему другу — диктатору Асаду. А оплатила гастроли убийц группа компаний «Конкорд», где художница Виолетта Кировна много лет держала контрольный пакет. Не для себя, конечно, а для сына.

Холдинг Пригожина не только поставлял наемников в Сирию, но и занимался грабежом сирийских природных ресурсов — месторождений нефти, газа. Все чем можно разжиться на чужой гражданской войне…

Был такой немецкий писатель-антифашист Бертольд Брехт. У него есть пьеса про мамашу Кураж. Германия, 17 век, Тридцатилетняя война. Кровавый хаос, а мамаша Кураж и её дети наживаются на войне. Служат наемниками, занимаются мародерством. В конце жизнь там жестоко наказывает эту семейку.

Знакомьтесь, мамаша Кураж наших дней.

Как устроен бизнес холдинга «Конкорд», который кормит семейство Пригожиных? — Схема выглядит примерно так. Каждый год, начиная с 2012 г., этот холдинг стабильно получает от государства заказы на миллиарды долларов на питание армии, школ и разных госучреждений. Это само по себе приносит прибыль.

Кроме того, часть денег от этих подрядов скрыто идет в неофициальный общак для финансирования всяких темных дел Путина: наемников ГРУ, троллей-кремлеботов, контор по распространению дезинформации в Интернете (медиагруппа «Патриот», РИА ФАН), на съемки пропагандистских фильмов.

Темные дела иногда дают самостоятельный доход, когда удается урвать что-то в стиле мамаши Кураж. Где-то — нефть, где-то золото или алмазы. Политические проекты – кремлеботы, пропаганда, акции травли оппозиционеров – это просто услуги путинскому режиму, грязная работа на заказ.

На зоне такие люди как Пригожин называются активисты или «козлы». Зеки, которые сотрудничают с администрацией за всякие блага и льготы: стучат, прессуют других зеков, оказывают услуги начальству. «Козьи» должности – бригадир, завхоз, комендант и проч.

В советское время Пригожин отбывал длительный срок за уголовные преступления. В 2022 г. пропутинское издание Дни.ру опубликовало интервью с его сокамерником. Интервью, видимо, должно было создать Пригожину благоприятный имидж: на зоне он и занимался спортом (ходил в качалку), и боролся за справедливость с начальством. Но как-то вскользь упоминается, что в лагере он был бригадиром. То есть «козлом».

Когда холдинг «Конкорд» пристроился на госзаказ в 2012 г., и стал выполнять грязную работу для Путина и ГРУ, можно сказать, что Пригожин вернулся на старую работу. Козлом-активистом на путинской зоне.

3.Тувинский цирк.

До 2010 года, в российский, а ранее в советской армии солдаты кормили себя сами. Из числа срочников набирались повара, а вспомогательные функции на кухне выполняли все по очереди (наряды по кухне).

В 2010 г. тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков провел реформу: питание было отдано внешним подрядчикам (на аутсорсинг). Это была тема с колоссальным коррупционным потенциалом. Сколько всего можно накрутить в сметы по питанию сотен тысяч солдат! Однако при Сердюкове Пригожина к этой теме НЕ подпускали. У Сердюкова, который прославился эпической коррупцией, на этой кормушке были свои люди.

В ноябре 2012 г. Сердюков был снят с должности в процессе разборок внутри путинского окружения. В ноябре он был снят, а в декабре того же года новый министр Шойгу подписал с пригожинским «Конкордом» контракт на 92 млрд. руб. на питание в армии. Это 3 млрд. долл. на тот момент. Не успел Шойгу придти в Минобороны, как следом зашел Пригожин. И месяца не прошло. И сразу ему подряд на 3 млрд. долл.

Потом эта связка благополучно работала 10 лет. То есть Пригожин и Шойгу — люди из одной коррупционной команды, которая сменила команду Сердюкова в 2012 г.

1971 г., Сергей Шойгу в родной Туве, в возрасте 16 лет.

Он же 50 лет спустя, в погонах генерала армии. 2021 год.

Ранее Шойгу никогда в армии не служил. Его длительное нахождение на посту министра обороны при Путине получило едкое название «тувинский цирк»: смесь бездарности, воровства, и показухи. Тем не менее, бюджеты, которые Пригожин получил при Шойгу, были успешно освоены.

Уже в 2013 г. Пригожин наладил работу фабрики троллей в Петербурге. Тролли загадили российский Интернет платными комментариями и постами в пользу путинского режима. В 2014 г. во время войны на Донбассе появилась ЧВК Вагнера. Которая потом поехала в Сирию, Мали, Центрально-Африканскую республику и везде, где можно срубить бабла на крови.

Пригожин очень долго отрицал теневые операции, которые проводит его холдинг «Конкорд» помимо своего официального бизнеса. Стоило кому-то написать, что он финансирует наемников Вагнера — Пригожин тут же подавал в суд. Какие ЧВК, я просто повар!

Все поменялось в 2022 г. Путин попёр воевать с Украиной и со всем Западом. И ему срочно понадобились солдаты.

Летом 2022 г. Пригожин стал открыто объезжать зоны, вербуя наемников. А потом и вовсе занялся политикой. Это оказалось покруче Жириновского. Не припомню, чтобы публичные политические дебаты в России когда-либо велись в терминах: «Поссу на твое лицо, сучонок». Или «У нас не красные линии, у нас чиркаши». Чиркаши — следы от кала на нижнем белье или унитазе, если кто не в курсе.

Ярким чиркашом ворвался повар Путина в русскую историю. И занял редкую, но в какой-то момент очень нужную для Путина нишу: поставщик пушечного мяса ко двору.

4.Группа «Мёд».

В январе 2023 г. английская газета «Файненшл Таймс» сравнила Пригожина с Распутиным. Что имелось с виду, понятно: проходимец при дворе, который пролез к царю, и вмешивался в государственные дела в разгар тяжелой войны. Пригожин в ответ разразился тирадой, что он «пускает кровь врагам Родины» и вообще типа воин.

На самом деле сравнение с Распутиным и, правда, не уместно. Распутин был против войны. Он даже уговорил царя остановить Брусиловский прорыв на Западной Украине в 1916 г., поскольку русская армия понесла чудовищные потери – до 900 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом противник потерял еще больше. Это была крупнейшая бойня Первой Мировой войны. Прорыв на 120 километров стоил 2,5 миллиона потерь с обеих сторон.

Царица и Распутин, люди верующие, были просто шокированы таким ходом войны. Генералы сидели в штабах, а крестьянская Россия засыпала Западную Украину своими трупами. В конце концов, царь приказал остановить наступление, удовлетворившись достигнутым.

Это совсем не случай Пригожина. Бойня тут никого не пугает. И даже чем больше трупов – тем лучше, чисто коммерчески. Зимой 2022-23 гг. русский язык обогатился термином «мясные штурмы». Родился он в боях за Бахмут, где пригожинская ЧВК каждый день гнала зеков на штурм позиций ВСУ в условиях снарядного голода и без бронетехники.

Нежелающих идти на убой ждал расстрел и казнь кувалдой. При этом, несмотря на многомесячную бойню, продвижение оказалось минимальным.

Евгений Нужин, бывший зек и наемник ЧВК Вагнера. Сдался в плен. В плену рассказал о зверском отношении к зекам в ЧВК Вагнера: «Что-то сделаешь не так – обнуляют». 11 ноября 2022 г. был обменен Украиной на своих пленных. На следующий день 12 ноября в Телеграме появилось видео казни Евгений Нужина кувалдой с комментариями от ЧВК Вагнера в духе «молот возмездия» и т.п.

В конце 2022 г. бывший командир отделения из ЧВК Вагнера Андрей Медведев дезертировал с фронта и смог пересечь границу России с Норвегией.

Медведев поведал интересные подробности про внутренние дела ЧВК Вагнера. Например, пропажа трупов. Зарплату зекам не платят, обещают всё в конце «контракта». А потом погибшего в бою записывают «пропавшим без вести» и дело с концом — ни зарплаты, ни гробовых, и поди, докажи, что это «контракт» вообще был. Тем более ЧВК формально запрещены в России, и все эти пригожинские «контракты» — вне закона.

Кроме того, в ЧВК есть специальная группа «Мёд» — бригада киллеров Пригожина, которая занимается внесудебными казнями («обнулением» на внутреннем жаргоне).

«Выводили всех «отказников» для [публичных] расстрелов перед теми, кто только приехал. Соответственно, человек думает, что если пойдет что-то не так, то может произойти то же самое. Мне известно о десяти расстрелах: среди них двое были не зеки, а вольнонаемные. Они получили ранения, поехали в госпиталь под Первомайском и оттуда попытались сбежать. Их взяли на посту на границе. Приехала группа «Мёд», отдельное подразделение при службе безопасности «Вагнера», и их расстреляли. [«Мёд»] занимаются «обнулением» парней…» (Андрей Медведев. Из интервью сайту «Гулагу.Нет»).

В конце 2022 г., когда повар пришел в политику, подконтрольные Пригожину СМИ и тролли развернули бешеную кампанию с целью представить его в максимально благоприятном свете: он и воин, и полководец, и настоящий русский патриот.

Правда, возникает вопрос, а в чем полководческий талант повара? – В организации казней и мясных штурмов? Или талант — это развод лохов, бесправных зеков, которым посулили деньги, помилование, а по факту послали на убой и кинули? Спору нет, это талант. Только не полководца, а мошенника.

5.Сугубо русский герой.

На фото ниже – Бавария, 1940 г. Гитлер вместе с родственниками композитора Рихарда Вагнера во время музыкального фестиваля в городе Байройт.

Там же. Гитлер с внуками Рихарда Вагнера.

Берлин, 25 августа 1938 г. Гитлер в опере. Вагнер, «Лоэнгрин».

Нюрнберг, 5 сентября 1938 г. Гитлер снова в опере. И пары недель не прошло. Снова Вагнер, «Нюрнбергские мейстерзингеры». В этот раз Гитлер посетил оперу сразу после открытия партийного съезда. Справа от него — Юлиус Штрейхер, редактор издания «Дер Штюрмер» («Штурмовик»), главной антисемитской газеты Третьего рейха.

Аугсбург, 24 мая 1939 г. До мировой войны – три месяца. Гитлер на открытии городского театра. В честь чего дают оперу. Естественно, Вагнер, «Лоэнгрин».

Фюрер был фанатом Вагнера и опекал его потомков. Музыка Вагнера звучала везде – на съездах нацистской партии, на днях рождения Гитлера. В концлагере Дахау политзаключенных из числа противников Гитлера принудительно заставляли слушать музыку Вагнера в целях перевоспитания.

Поклонение Гитлера перед Вагнером объясняется просто. Рихард Вагнер был не только музыкантом. По совместительству он был идеолог немецкого антисемитизма и шовинизма в наиболее крайнем «расовом» варианте. Гитлер полагал его своим идейным предшественником. И так оно и было.

В те времена, когда Гитлер насаждал культ Вагнера в Третьем рейхе, в Москве при штабе Красной Армии уже работала организация, которая позднее получила название ГРУ. Шпионская сеть ГРУ в Германии и соседних странах, так называемая «Красная капелла», насчитывала около 150 человек. В массе своей это были идейные антифашисты.

Самым главным поставщиком информации для «Капеллы» был вот этот человек: Рудольф Ресслер, псевдоним «Люси».

Ресслер был набожным католиком. Когда он попал на фронт в Первую Мировую войну, то ходил в атаку с незаряженной винтовкой, чтоб не брать грех на душу. Потом был журналистом, литературным критиком. С приходом Гитлера уехал в Швейцарию и стал шпионом. Работал на несколько разведок одновременно, в том числе на ГРУ.

Англичане, у которых шпионская сеть в Германии была на порядок круче, чем у ГРУ, а в системе радиоперехвата вообще не было равных, подкидывали Люси ценную информацию для СССР. Например, план немецкого наступления на Курской дуге. Ресслер узнал о нем раньше, чем офицеры в штабах немецких армий на Восточном фронте.

Швейцария была безопасным местом, Люси и его группа благополучно пережили войну. А вот подавляющее большинство его коллег-антифашистов из «Красной капеллы» были арестованы немцами и казнены после зверских пыток.

Пройдет 70 лет после гибели «Красной капеллы». В 2014 году при ГРУ появится своя ЧВК из наемников. Её создаст подполковник спецназа ГРУ Дмитрий Уткин — нацист, открытый поклонник Гитлера, СС и Третьего рейха. Свой позывной «Вагнер» он выберет по той же причине.

Яркий представитель новых веяний в российской армии. Что такая армия празднует 9 мая, затрудняюсь сказать.

Уткин-Вагнер станет топ-менеджером ЧВК по военной части. А финансирование наладит Пригожин с помощью коррупционных схем в Министерстве обороны.

В 2022 г. серверы компаний Пригожина взломали хакеры. Скаченную ими информацию опубликовал центр расследований «Досье». Из внутренней переписки ЧВК Вагнера видно, как Уткин дает разные указания своим подчиненным, пишет резолюции на документах, а в качестве подписи ставит две эсэсовские руны «зиг». Пригожин в этой внутренней переписке фигурирует под кодовым именем «Сергей Петрович», а некоторые свои приказы Уткин в шутку (а может и не в шутку) подписывает: «Хайль Петрович!».

Какую все-таки интересную эволюцию проделало ГРУ. От героев-антифашистов — к подполковнику Уткину. От красной звезды — к эсэсовским рунам. Полный «Хайль Петрович».

В апреле 2023 г. про «Сергея Петровича» написал восторженные строки главный идеолог современного русского фашизма Александр Дугин:

«Внутри России народ принимает Пригожина безоговорочно. Ему в войне без всяких сомнений принадлежит первенство. Чтобы он ни сказал или ни сделал, его слова и действия тут же отзываются в сердце народа, в обществе, в широких русских массах.

Здесь один из многочисленных парадоксов нашей истории. Этнический еврей, олигарх и человек с довольно бурным прошлым на глазах превращается в архетип сугубо русского героя, в символ справедливости и чести для всего народа» (Александр Дугин, из статьи «Фактор Евгения Пригожина и тезис справедливости»).

Сугубо русский герой. Архетип. Символ чести.

Дугин, кстати — сын генерала ГРУ. Увлекся фашистскими идеями еще в СССР, при живом папе.

Впрочем, фашизация России затронула не только ГРУ. На фото ниже – 2009 год. Путин приехал в «Мемориал белых героев» в Донском монастыре в Москве. Приехал возложить цветы на могилы философа-эмигранта Ильина и белого генерал Деникина. Ранее их останки были с почестями перевезены в Россию из-за границы.

Ильин – любимый философ Путина, он постоянно его цитирует. А между тем, Ильин — основатель идеологии русского фашизма. Настоящий певец фашистской диктатуры. Живя в Германии в 1930-е гг., он открыто восхищался Гитлером, ездил по стране с лекциями от ведомства Геббельса.

Кроме того, Ильин и Деникин были классическими великодержавными шовинистами начала 20 века. Например, оба отрицали существование отдельной украинской нации. Только Малороссия в составе России, «триединый народ».

Если Путину близки антидемократические, фашистские идеи Ильина, упертый шовинизм Деникина, который в 1919 году тоже брал Киев (и кстати, взял, хоть и ненадолго), это говорит о серьезных духовных переменах в России. Где тут «страна, победившая фашизм», кто кого победил в итоге?

6. Индрагузики.

В 2002 году в Петербурге небольшим тиражом вышла чудесная детская книжка — «Индрагузики». Сборник рассказов и сказок, которые автор, Евгений Пригожин, сочинил для своих детей — Полины и Паши. Рассказы о волшебной стране, где живут главные герои: Индрагузик, Гагарик, Какарик и Бунгазик.

Все-таки хорошо, что Путин не сочиняет детские сказки. А то бы издал уже «Приключения Пыни в кооперативе «Озеро». И дети бы изучали их в школе.

Ну да ладно. А вот, что касаемо детских сказок писателя Пригожина, их стоит переиздать. В качестве предисловия поместить приговор Ждановского районного суда г.Ленинграда от 6 октября 1981 года. По которому Пригожин получил 13 лет строгого режима, из которых по факту отсидел около 10.

Когда этот приговор впервые был опубликован изданием «Медуза» в 2021 г. , признаться, он оставил меня в полном недоумении. Я понял, что ничего не понимаю в индрагузиках. Молодой парень из приличной семьи. Интеллигентная мама, доцент мединститута, знаток искусств, как мы все знаем. Отчим — детский педагог, любимец своих воспитанников. Позитивный мужик.

И вдруг… Подсудимый Пригожин, а также подсудимый Бушман, вступив в преступный сговор, остановили у ресторана «Океан» гражданку Королеву, угрожая ножом. Пригожин, зайдя сзади, стал её душить, пока Бушман снимал с женщины сапоги. После чего Пригожин дополнительно снял с жертвы золотые серёжки стоимостью 50 руб. Ну что это вообще?

В феврале 1979 г. Пригожин и Бушман ограбили коммуналку на проспекте Маклина, украв из комнаты гражданина Осипова 177 рублей. В марте 1979 г. Пригожин и Бушман грабанули квартиру семьи Телициных на ул. Ропшинская,12, украв магнитофон, две ковровых дорожки, хрусталь, всего добра на 980 руб.

19 марта 1980 г. Пригожин с помощью монтировки сломал входную дверь в квартиру гражданина Иоффе. Однако за ней оказалась другая дверь. Пригожин пытался её вскрыть, подбирая ключи. На шухере в подъезде в это время стоял подсудимый Копаев – подросток, которого Пригожин вовлек в пьянство и преступную деятельность. Дверь в квартиру гражданина Иоффе никак не поддавалась. В последний момент Пригожин заподозрил, что в квартире может быть сигнализация. В итоге преступный замысел не был реализован по независящим от Пригожина причинам.

В марте 1980 г. Пригожин и Бушман помимо гоп-стопа и квартирных краж освоили новую профессию: тогда это называлось «ломщики». Подсудимый Пригожин получил от гражданина Коваленко аванс 250 руб. на покупку джинсов и других товаров, после чего повел Коваленко на квартиру, где якобы все эти вещи хранились. По пути Пригожин сбежал в проходной двор, прыгнул в машину, где его уже ждал Бушман. Кинув гражданина Коваленко, Пригожин и Бушман скрылись с места преступления на автомобиле.

Отдельно суд отметил, что подельник Пригожина Алексей Бушман длительное время вел «паразитический образ жизни» и уклонялся от лечения венерической болезни (сифилиса).

Молодость – прекрасная пора. Как хорошо провести её среди домушников, сифилитиков и кидал, грабя квартиры и снимая на улице серьги и сапоги со случайных прохожих. За что получить 13 лет строгого режима.

И самое неприятное тут, что Пригожин как был уркой в 20 лет, так и остался. 15 августа 2004 г. на палубе того самого теплохода «Нью Айленд» Пригожин в ходе бытовой ссоры убил человека.

Подвыпивший молодой парень Дмитрий Соколов, возвращаясь с корпоратива, случайно забрел на пришвартованный теплоход на набережной. И попался на глаза Пригожину. Чужак привел его в ярость. Пригожин начал избивать Дмитрия, и тот упал за борт. Не оказав никакой помощи человеку за бортом, Пригожин сел в машину и уехал. У него в тот день был день рождения дочери Полины.

Труп Дмитрия Соколова выловили через неделю из Невы. Служба безопасности Пригожина всячески давила и запугивала персонал ресторана, чтобы никто не дал свидетельских показаний. Погибшему парню было 24 года.

В общем, ничего не изменилось со времен приговора Ждановского районного суда. Раньше грабил прохожих, угрожая ножом. Потом бытовое убийство при первом удобном случае. А когда ГРУ доверило ему стать во главе ЧВК Вагнера – убийства пленных, казни в стиле ИГИЛ, мясные штурмы. Славный путь от гоп-стопа у ресторана «Океан» до массовых убийств и военных преступлений.

А что касается детских сказок — многие урки сентиментальны. Это не мешает их преступным наклонностям. Вот, например, Меир Лански, босс американской мафии.

Он держал общак Коза-Ностры и руководил бригадой киллеров под названием «Синдикат убийств» (Murder Incorporated). Это вам не какарик и бунгазик. И не Миша Кутаисский. По биографии Лански был снят фильм «Однажды в Америке».

Когда ему было 67 лет, он приехал в Израиль, надеясь спастись там от ФБР. Там у него появилась молодая подруга – Зали де Толедо. Ей было 26, она была официанткой в отеле в Тель-Авиве. Лански осыпал её подарками, а когда пришлось вернуться в Америку, написал 350 любовных писем самого трогательного содержания.

«Синдикат убийств» Меира Лански совершил примерно 1000 убийств в США в период своей деятельности. Это существенно меньше, чем угробил повар Путина в мясных штурмах под Бахмутом. Меир Лански — просто романтик и тонкий лиричный человек по сравнению с упырями из ГРУ и ЧВК Вагнера.

7. Зигзаг генетики.

10 июня 2019 г. в городе Сланцы в Ленинградской области местные власти открыли мемориальную доску почетному жителю города Евгению Ильичу Пригожину. Как было указано на доске: ветерану войны, труда и бескорыстному общественнику.

В советское время он был здесь директором шахты, а потом на пенсии — местным общественным активистом. Активистом в хорошем смысле. Организовал в городе шахматный клуб, лично вел литературный кружок при местной библиотеке. Ну, в общем, серьги не снимал. Интеллигенция. Местами творческая. Евгений Ильич прожил в Сланцах 35 лет своей жизни. Умер в 1992 году.

На открытии доски присутствовала родня старика Пригожина. Приехал внук из Петербурга. Тоже Евгений, его так и назвали – в честь деда. Правда, внук старался не привлекать к себе внимания. Темные очки, надвинутая на глаза бейсболка.

Дед Пригожина был ветераном войны. Политрук, участник Ржевской битвы.

Ржев был печально известной мясорубкой. Больше года Красная армия безуспешно пыталась срезать ржевский выступ фронта в 200 км от Москвы. Это были мясные штурмы образца 1942 г. Атаки по трупным полям, утопая в крови.

«Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было другого — столь печального. Неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома, да крохотный бугорок» (Илья Эренбург, писатель и военный корреспондент).

Это было исключительно гиблое место. Если дед Пригожина по матери, Кир Семёнович Хохлов, на войне был в отряде прожекторов в частях ПВО вдали от передовой, то дед по отцу реально попал в самое пекло.

В архивах сохранился наградной лист на Евгения Пригожина-старшего за участие в боях под Ржевом. Лист датирован 17 марта 1943 г. Капитан Пригожин Е.И. Политрук минометной батареи. Член ВКП (б). Еврей. Представляется к ордену «Красное знамя» за личную храбрость в боях за деревню Пески. А также деревню Тетери, и «воспитание морального духа у бойцов»…

В 1943 г. Пригожнн-старший был ранен и комиссован с фронта домой. Дальше уже ковал победу в тылу. Сын еврея-ремесленника из Орла еще до войны выучился на инженера и работал на угольных шахтах.

Орёл не входил в черту оседлости. Прадед Пригожина мог жить там только в порядке исключения — отдельные категории евреев, например, ремесленники дефицитных специальностей, могли селиться вне черты.

11 января 2023 г. бывший российский олигарх Леонид Невзлин, который давно живет в Израиле, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал Пригожина-младшего выродком еврейского народа с «небольшой долей русской крови». А также обещал, что проведет за свой счет исследование родословной Пригожина и других евреев в окружении Путина.

Между тем, в роду у Пригожина по мужской линии немало уважаемых людей. Не только дед Евгений. Вот, например, его дядя Михаил Пригожин и тетя Софья Пригожина-Калаберда. Дядя Миша – тоже был горный инженер, пошел по стопам отца; тётя Софа – известная пианистка, преподаватель консерватории в Петрозаводске.

А вот двоюродный дед Ефим Пригожин. Во время войны – боевой офицер, артиллерист, после — крупный деятель советской урановой промышленности.

В молодости Ефим Пригожин был копией Меира Лански, только повыше ростом.

Скорее всего, случайное сходство. Родители Меира Лански жили в Гродно, Западная Белоруссия. Оттуда эмигрировали в Нью-Йорк в начале 20 века. А корни семьи Пригожиных лежат восточнее — в Могилевской губернии.

Не знаю, к каким выводам придут специалисты по генеалогии, нанятые Леонидом Невзлиным, но в любом случае зигзаг генетики налицо. Сначала много поколений изучали Тору, на худой конец — ремесло или горное дело, или ноты для фортепиано. А потом раз – и Пригожин. Сначала с ломом, которым он вскрывал квартиры граждан в Ленинграде, а потом и с кувалдой. А еще с проповедью о русском патриотизме, на лагерной фене.

8. Я убит подо Ржевом.

Что можно сказать о человеке, который гордится придуманной биографией своих предков? — Он болен тщеславием. А если придуманную биографию своего дедушки он еще и ставит на службу путинской пропаганде? – Тогда это Пригожин. В 2019 г. Пригожин дал денег на съемки фильма «Ржев» про своего деда Евгения Пригожина-старшего. Правда, биографию дедушки там безбожно переврали, как и историю самой Ржевской битвы тоже.

На фото ниже — ветеран войны Петр Алексеевич Михин из Курска. Он прожил очень долгую жизнь. Умер в 2020 году, не дожив три месяца до своего столетия.

Петр Михин прошел всю войну. Ржев был наиболее кошмарным её эпизодом.

«Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди – вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель – он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями… Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова – вперед» (Петр Михин, из книги воспоминаний «Артиллеристы, Сталин дал приказ!»).

В СССР тему Ржева старались не афишировать. Даже сам термин «Ржевская битва» не употреблялся. Оно и понятно. Командовали тут Жуков и Конев. Командовали бездарно, с вопиющим пренебрежением к жизням солдат. Раздутая пропагандой слава «маршалов Победы» отдает смрадом ржевских трупных полей.

Соответственно весьма скупо эта тема была освещена и в искусстве. Пронзительное стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте…», написанное в 1946 году, было редким исключением.

Другим исключением был писатель Вячеслав Кондратьев. Ветеран Ржевской битвы, он 30 лет писал в стол, и только в 1979 г., когда ему было уже под 60, опубликовал свою первую повесть.

«Первый бой потряс меня своей неподготовленностью и полным пренебрежением жизнью солдат. Мы пошли наступать без единого артиллерийского выстрела, лишь в середине боя нам на подмогу вышли два танка. Наступление захлебнулось, и полбатальона мы оставили на поле. И тут я понял, что война ведётся и, видимо, будет вестись с той же жестокостью по отношению к своим, с какой велась и коллективизация, и борьба с ‟врагами народа”; что Сталин, не жалея людей в мирное время, не будет тем более жалеть их на войне», — вспоминалКондратьев на рубеже 90-х гг., когда советская цензура ослабла.

Проза Кондратьева имела большой успех. У него было много поклонников в диапазоне от Валерии Новодворской до кинорежиссера Говорухина. Однажды ему пришло письмо из города Сланцы от ветерана Ржевской битвы Евгения Пригожина. Он оказался тоже поклонником творчества Кондратьева. Пригожин-старший и писатель Кондратьев нашли общий язык и переписывались много лет.

В 1991 г. Кондратьев написал свою последнюю повесть «Искупить кровью», где решил увековечить своего друга по переписке. Главный герой повести – командир роты Евгений Ильич Пригожин штурмует с товарищами деревню под Ржевом.

При этом «Искупить кровью» — самое антисоветское произведение Кондратьева, где он обвиняет советскую систему в массовых убийствах русского народа: как на войне (под Ржевом), так и в мирное время (коллективизация, красный и сталинский террор и т.д.). Это сильно политизированное произведение, что большая редкость среди русской и советской военной прозы.

В повести, реального Евгения Ильича Пригожина, своего друга, писатель видоизменил. По сюжету Пригожин у него – русский дворянин, из бывших, потомственный офицер. Он не любит Советскую власть, но «воюет за Россию», во внутреннем конфликте со сталинским режимом. Это уже довольно далеко от реального деда Пригожина: вместо еврея-политрука — дворянин, вместо лояльного советского выдвиженца – диссидент в погонах, осколок старой России, который и против немцев, и против совка.

Преступный режим в повести олицетворяют два человека. Это командир батальона — бездарь, алкоголик и самодур, который гонит солдат на убой. С ним в паре — особист, который показан полной крысой. Приезжает на передовую собрать листовки, разбросанные немцами, докапывается до бойцов, норовя кого-нибудь подвести под расстрел по малейшему поводу.

Комбат и чекистская крыса олицетворяют власть. Два натуральных упыря. Комбат дает Пригожину приказ на очередной штурм, где его рота должна погибнуть безо всякого смысла. Пригожин возражает, один из солдат в запале даже хочет комбата убить, но в итоге, побузив, все идут выполнять приказ. И гибнут. Перед смертью, лежа в снегу перед атакой, Пригожин, размышляет о том, что они не просто воюют за Родину, а за людоедский режим, «который погубил миллионы русских людей».

Вот такой сюжет придумал писатель Кондратьев. А в 2019 г. Пригожин решил его экранизировать. Как сказал продюсер фильма «Ржев» Сергей Щеглов, именно Пригожин выступил с инициативой снять фильм по мотивам повести Кондратьева, так как главный герой – его дед и ему очень хотелось «увековечить» его память.

Дед Пригожина по версии фильма «Ржев».

Однако дедушку своего в этом фильме Пригожин «увековечил» так, что писатель Кондратьев, наверное, в гробу перевернулся от таких «экранизаторов» его творчества. Образ, и без того далекий от прототипа, оторвался от него окончательно, а исходный сюжет напрочь утонул в помоях путинской пропаганды.

9.Камикадзе-дед.

Писатель Кондратьев застрелился в 1992 г. из-за личных проблем. До фильма «Ржев» он не дожил. А если б дожил, то вряд ли такое одобрил. Антисталинский пафос из его сюжета задвинули на второй план (хотя он был главным у писателя). А сам сюжет – творчески переработали.

В новом варианте среди бойцов появляется украинец Мыкола. Трусливый и жадный предатель, который попадает в плен, где ведет себя совершенно позорно. И выглядит как полное чмо с первой минуты появления в кадре.

Фамилия Мыколы – Власюк. Не Власов – а Власюк. В повести у Кондратьева ничего подобного нет. Да и сам писатель был родом из Полтавской области.

Из упырей в фильме остался только особист. Но и тот погибает как герой, попав в плен. В повести у Кондратьева особиста убивают свои. Ему в спину стреляет солдат по кличке «папаша» — пожилой и набожный русский крестьянин, бывший кулак, у которого коммунисты и чекисты отняли всё. Это протест папаши против системы, месть за всё.

В фильме «папаша» тоже присутствует. Но он там просто божий человек. Платон Каратаев из «Войны и мира». Чтит закон Божий и даже пытается втолковать его особисту. Согласитесь, убить чекиста и пытаться наставить его на путь словом Божьим – разные вещи. Если б фильм снимали строго по книге, получилась бы, что законная форма протеста против чекистов – убивать их, а не разговаривать. Желательно на фронте и в спину. Поэтому в пригожинском боевике про «Ржев» это изменено.

Ну, и наконец, главный упырь в книге — комбат, в фильме переделан полностью. Он не мясник и не алкаш, а настоящий отец-командир. Когда ротный Пригожин отказывается идти на гибельный штурм, комбат по-отечески объясняет ему у карты, что вот-вот готовится важное наступление, нужно сделать отвлекающую атаку – положить всю твою роту вот здесь, чтобы отвлечь немцев от направления главного удара.

И ротный под величественную музыку мрачно ведет своих людей по полю в последний бой на коллективное самоубийство.

Это кульминация фильма. Все красиво и одухотворенно идут на убой. Если у Кондратьева была боль и скорбь по бездарно загубленным русским мужикам, которые могли бы жить еще, если б в стране (и в армии) не правила кровожадная людоедская власть, то в фильме ничего такого нет. Культ смерти в сочетании с культом Победы.

Пригожину и его роте не хватает только повязок с красным кругом на лбу как у камикадзе. Японцы — язычники, и воины-камикадзе после смерти причислялись к богам. Там был целый культ смерти за Родину и императора. Вот чем-то похожим и завершается фильм «Ржев».

Культ смерти раздувают там, где готовятся к войне. Путинская пропаганда раздувала культ смерти задолго до войны с Украиной. Сначала героизация мясных штурмов под Ржевом, потом — под Авдеевкой. Сначала деды — теперь твой черед.

Когда-то этим активно занималась пропаганда гитлеровской Германии. Там это называлось Тотенкульт (культ смерти по-немецки). Воспевались разные бессмысленные, безбожно перевранные «подвиги» солдат Второго рейха в Первой Мировой войне, чтоб подготовить население к принятию рейха Третьего, во главе с Гитлером.

Так, во время Первой мировой войны, в 1914 г. немецкие войска потерпели поражение в боях у города Лангемарк в Бельгии. В ходе боев немецкое командование бросило в атаку резерв из молодых призывников, которые пошли в мясной штурм. Прямо на пулеметы с песней «Дойчланд убер аллес» (Германия превыше всего). По пути их всех перестреляли, потери составили до 10 000 человек. После чего в Германии был раздут националистический культ «героев Лангемарка».

Миф о героях Лангермарка активно эксплуатировал Гитлер. Нацисты вообще с первых дней у власти поставили на службу пропаганды события Первой мировой войны. Был учрежден специальный праздник: «День памяти героев». Выносились знамена старой кайзеровской армии. Ветераны, цветы, военный парад. Скорбь по миллионам погибших была сначала заменена на культ смерти за Родину, а потом и вовсе на «можем повторить». В случае Германии – можем взять реванш, т.к. Первую мировую немцы проиграли.

День героев. Берлин, 1938 г.

Этот культ смерти был важнейшим элементом нацистской идеологии. День героев с помпой отмечали ежегодно. Гитлер участвовал лично во всех мероприятиях, а вечером обычно ехал в оперу. На Вагнера. Вагнер в цикле опер «Кольцо Нибелунга» воспевал миф о величии древних германцев. Былинный герой Зигфрид с волшебным мечом сражался с силами зла, потом погиб, показав всем силу немецкого духа.

Тут тебе и Тотенкульт, и «тысячелетняя» немецкая нация, и ее духовные скрепы. Забористый шовинистический коктейль, который привел немцев под Ржев и Сталинград.

День героев. 1940 г

Я думаю, дальше можно не продолжать. Во что Путин превратил день Победы 9 мая, всем известно. И откуда они черпают вдохновение для своей пропаганды — тоже.

10.Эпилог.

Что нужно, чтобы сварить хороший борщ?- Сначала нужно иметь продукты. Мясо, свекла, капустка. Это вам любой повар скажет. Когда Путин пришел к власти в 1999 г. в России по раздельности уже были разные составные части путинизма. Была коррумпированная верхушка. В Кремле уже тогда воровали вовсю, были свои прикормленные бизнесмены, которые работали кошельками власти на профессиональной основе.

Были также сотрудники КГБ и ФСБ. Колонии лубянских крыс уже были по всей стране, и крысыли, что могли. Путин крысил с друзьями морской порт в Питере, еду для города в ходе аферы «Сырье в обмен на продовольствие» в 1992 г. Никаких принципов у большинства этих людей не было. Раньше они служили советской диктатуре, потом — мафии, и в дальнейшем были готовы служить, кому угодно. Главное, чтоб платили.

Была также братва. Питерская, московская. Ну, братва, она и есть братва. Чего тут не ясно, в натуре?

Была еще полоумная спецура. В ГРУ, в ФСБ в центре спецназначения в Балашихе. Эти были готовы вообще на всё. Например, взрывать дома в Москве, чтоб развязать войну в Чечне и поднять Путину рейтинг.

Были продажные пропагандисты. Уже тогда, представьте. Например, в 1999 г. с экранов центрального телевидения за Путина люто, бешено топил «телекиллер» Сергей Доренко. Это было не хуже Соловьева, уверяю вас.

И вот все эти разные составные части Путин взял и объединил. И сварил супчик. Сверху добавили приправы. В основном, из арсенала великорусского черносотенного шовинизма начала 20 века: украинцы — не нация, Святая Русь, православие-самодержавие, империя, «историческая Россия». Из советского прошлого тоже кое-что взяли. Галлюциногенные грибы: Америка загнивает, вот-вот развалится, доллар ничем не обеспечен, Запад на грани краха.

И вот такой супчик Путин сварил, и угостил всю страну. С помощью повара Пригожина. Отмываться от этого Россия будет еще много лет.