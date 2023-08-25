«Вагнер» вже не є суттєвим фактором війни в Україні — США

Група найманців з «Вагнера» вже не відіграє значущої ролі в воєнному конфлікті Росії проти України. Про це заявив бригадний генерал Патрик Райдер, речник Міністерства оборони США, під час брифінгу. Його слова публікує видання «Європейська правда».

За його словами, група «Вагнера» вже не є активним учасником бойових дій на Україні після припинення діяльності цієї групи близько двох місяців тому. Вони практично вивели свої сили з району Бахмута та загалом з бойового поля.

Райдер наголосив, що після цих подій ефективність «Вагнера» як бойової сили значно знизилася, і вони вже не впливають на хід конфлікту всередині України. Раніше «Вагнерівці» були визнані найефективнішими бойовими силами Росії на українському полі бою.

Це заявлення підкреслює послаблення впливу цієї найманської групи на ситуацію в Україні та можливу зміну балансу сил в регіоні.