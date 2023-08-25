«Вагнер» не зможе дати выдповыдь на вбивство При

Військове угруповання «Вагнер», імовірно, більше не буде функціонувати як напівнезалежна паралельна військова структура після практично підтвердженого вбивства Євгена Пригожина, спонсора ПВК «Вагнер», засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова Російським президентом Володимиром Путіним. Цю думку висловив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

За інформацією з джерел, Міністерство оборони Росії створило приватні військові компанії з метою контролювати операції «Вагнера» за кордоном, залучаючи на цю роль нинішніх і колишніх учасників цієї групи.

Згідно з російськими джерелами, Кремль відмовився від платежів білоруському уряду за використання «Вагнера» на їхній території, що вже призвело до зменшення фінансової підтримки, і це змусило бійців групи ретельніше розглядати своє майбутнє.

Супутникові знімки, проведені 1 та 23 серпня, демонструють зменшення розміру табору «Вагнера» в Білорусі, де майже третина наметів була демонтована. Український центр опору також повідомив про підготовку невідомої кількості бійців «Вагнера» до повернення до Росії.

Ці зміни можуть свідчити про те, що спроби послабити вплив ПВК «Вагнер» призвели до відходу великої частини їхнього персоналу з Білорусі. Це може вказувати на те, що група «Вагнер» може втратити свою активну роль у майбутніх подіях після таких змін.

Даний рух Кремля може бути спрямований на підкреслення контролю над підпорядкуванням військовими структурами та обмеженням незалежності паралельних військових груп, подібних «Вагнеру».

Ця ситуація може мати подальші наслідки для співробітників групи «Вагнер» та для тих, хто планує створити подібні незалежні військові структури.