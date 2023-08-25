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В Великобритании умерли 88 человек, купивших яд для суицида

С 2021 года Великобритании умерли 88 человек, купивших яд для суицида у канадского продавца Кеннета Лоу. Непосредственная связь между ядом и их смертью не подтверждена. Об этом пишет Би-би-си.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, начавшего уголовное расследование, за два года ядовитые вещества у Лоу купили как минимум 232 британца.

В мае 2023 года Лоу арестовали в Торонто по обвинению в содействии самоубийству. По версии канадского следствия, он управлял несколькими сайтами по продаже средств для суицида. Установлено, что Лоу отправил 1200 посылок в 40 стран, но сколько из них содержали яды, неизвестно.

В конце августа Лоу должен снова предстать перед судом. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

25 августа, 2023 | Category: Мир, Новости

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