В мережу попратив попереднійй кошторис фільму «Чужі» — хто скільки отримував грошей

Нещодавно на Ebay виплив досить цікавий лот. Він складається зі сценарію «Чужих», першого квитка на прем’єру і, найцікавіше, 33-сторінкового кошторису з докладним описом усіх витрат фільму, що планувалися. У квітні 1985 року студія 20th Century Fox планувала вкласти бюджет «Чужих» у суму, що становила 15 мільйонів 293 тисячі 439 доларів. З них планувалося витратити: *На гонорари та зарплати режисеру, продюсерам, акторам та масовці (Above the line) — 2,9 мільйона.

*На самі зйомки (спецефекти, будівництво декорацій та моделей, оренду обладнання та знімальних павільйонів, отримання дозволів тощо) – 10,9 мільйона.

*На пост-продакшн — 1,05 мільйона.

*Всякі допвитрати — ще 400 тисяч доларів. Найбільша стаття витрат (цілих 4,5 мільйона доларів) – це SPFX. Так позначають спецефекти, які створюються безпосередньо на знімальному майданчику на противагу VFX-ефектам, які додають вже на процес пост-продакшені. Немає нічого дивного, що вони стільки коштують: «Чужі» — один із останніх великих фільмів докомп’ютерної ери. Королева, робот-навантажувач, космічні кораблі та численна техніка — все це будувалося наживо у вигляді численних фігур, моделей та мініатюр, які потім використовувалися на знімальному майданчику. Щодо декорацій, на них планувалося витратити 1,45 мільйона доларів. Але найцікавішою частиною документів для мене виявилися зарплати. Як передбачалося розподілити виділені на них 2,9 мільйона? Ми бачимо гонорар у 700 тисяч доларів продюсерам та 524 тисячі режисеру. Ще 317 тисяч становили виплати за сценарій. Тобто це вже більше половини усієї суми. У нас залишається ще 903 тисячі доларів у графі Сast, 412 тисяч доларів у графі Fees and Commissions і ще 69 тисяч доларів на податки. У нас є графа Lead cast з витратами 624 тисячі доларів. Це вірогідно та сумма, яку студія спочатку була готова заплатити Сігурні Уівер за її повернення до ролі Ріплі. Нагадаю, що документи датовані квітнем 1985 року. На той момент Уівер ще не підписалася на «Чужих». Основна причина банальна – актриса хотіла більше грошей. Після серії переговорів, а також одного хитрого маневру з боку Кемерона, її все ж таки вдалося вмовити. Стверджується, що в результаті Уівер погодилася знятись за гонорар в один мільйон доларів плюс відсотки зі зборів. Але все ж таки найцікавіше для мене — це зарплати решти акторів. Для цього треба заглянути до розділу Fees and Commission. Ми можемо побачити, що гонорар Second lead становив 2 тисячі доларів на тиждень зйомок за їхньої загальної тривалості 16 тижнів. Разом, 32 тисячі доларів. Second lead — це роль капрала Хікса. Тобто Джеймс Рімар підписався на проект за гонорар у 32 тисячі доларів. Відповідно, коли актора вигнали зі зйомок і його місце зайняв Майкл Бін, він мав отримати приблизно таку суму. Семеро акторів другого плану (Білл Пакстон, Ленс Хенріксен, Пол Райзер та інші) удостоїлися ще менших гонорарів. На зйомках їм платили по тисячі доларів на тиждень, при тому, що їхні послуги були потрібні протягом 14 тижнів. Можна порівняти ці цифри із сучасними мінімальними гонорарами акторам, які існували до початку цьогорічного страйку. Для фільмів із бюджетом понад 2 мільйони доларів вони становили 1082 долари за день/3756 доларів за тиждень зйомок. Творець спецефектів Стен Уїнстон повинен був отримувати 1250 доларів за тиждень зйомок, а його помічники по 750 доларів. Режисеру та продюсерам на додаток до їхніх основних гонорарів також виплачувалося по 1250 доларів на тиждень. Це документи з бюджетом «Чужих», що планувався. Зрештою на фільм витратили більше. В інтернеті зазвичай пишуть, що його підсумковий бюджет становив 18,6 мільйона доларів. Але в книзі Making of Aliens наводиться цифра 20,3 мільйона доларів. Також там зазначено, що на зарплати пішло 3,9 мільйона — на один мільйон більше, ніж знайдених документів. При цьому підсумковий режисерський гонорар Кемерона склав 847 тисяч доларів (без урахування вартості сценарію). Можливо, частина різниці, що залишилася, обумовлена тим мільйоном, який студії довелося заплатити Уівер за повернення до ролі Ріплі. Віталій Рождаєв По матеріалам — https://kiri2ll.livejournal.com/2207806.html