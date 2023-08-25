Українці, схоже, прорвали першу лінію оборони РФ на півдні – СNN

«З’являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області і розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак.

… Зараз кілька російських військових блогерів малюють похмуру картину на фронті для московських військ на деяких ділянках півдня».

Зокрема, один з них заявив, що ЗСУ на півдні наступають на Новопрокопівку (Генштаб ЗСУ підтвердив це), а також почали паралельний наступ в районі Вербового на сході – під сильним артилерійським вогнем в обох напрямках.

Деякі російські так звані воєнкори повідомляють, що Україна використовує авіацію для прикриття наступаючої піхоти і перекинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки.

Також, як стверджують деякі з «воєнкорів», російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіху на іншій ділянці фронту і змінити ситуацію на полі бою.