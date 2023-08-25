Стрельба в баре в Калифорнии: три человека погибли, пятеро ранены

Три человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в байкерском баре на юге Калифорнии, сообщил департамент шерифа округа Ориндж.
Стрелок был убит помощниками шерифа.
Стрельба произошла вечером в среду в баре Cook’s Corner в селении Трабуко Каньон в округе Ориндж.
Бар долгие годы пользуется популярностью среди мотоциклистов, а также любителей живой музыки, концертов в стиле «открытый микрофон» или просто холодного пива после длительной поездки.
Заместитель окружного шерифа Джефф Халлок не сообщил подробной информации о стрелке и о том, как произошла стрельба.
По его словам, власти продолжают собирать информацию с места происшествия и опрашивать свидетелей.
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