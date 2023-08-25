Стрельба в баре в Калифорнии: три человека погибли, пятеро ранены

Три человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в байкерском баре на юге Калифорнии, сообщил департамент шерифа округа Ориндж.

Стрелок был убит помощниками шерифа.

Стрельба произошла вечером в среду в баре Cook’s Corner в селении Трабуко Каньон в округе Ориндж.

Бар долгие годы пользуется популярностью среди мотоциклистов, а также любителей живой музыки, концертов в стиле «открытый микрофон» или просто холодного пива после длительной поездки.

Заместитель окружного шерифа Джефф Халлок не сообщил подробной информации о стрелке и о том, как произошла стрельба.

По его словам, власти продолжают собирать информацию с места происшествия и опрашивать свидетелей.