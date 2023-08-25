США полагают, что Пригожин, скорее всего, был ликвидирован

Самолет, на котором летел глава «Группы Вагнера» Евгений Пригожин, потерпел крушение в результате заговора с целью ликвидации, но не был сбит ракетой «земля-воздух», сообщила газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, газета сообщила, что, по предварительным оценкам правительства США, авиакатастрофа произошла в результате взрыва бомбы на борту самолета или другой формы диверсии.

При этом источники газеты подчеркнули, что эти выводы не являются окончательными.

Каналы в социальных сетях, близкие к «Группе Вагнера», утверждали, что самолет был сбит российской зенитной ракетой.

«В данный момент мы не располагаем информацией, позволяющей предположить, что частный самолет, на котором, по сообщениям, находился Евгений Пригожин, был сбит ракетой “земля-воздух”», – приводит газета слова высокопоставленного сотрудника администрации Байдена.

Согласно Wall Street Journal, инфракрасные сенсоры на американских спутниках способны уловить тепло от ракетных запусков, но, по словам представителей военного ведомства США, такого излучения зафиксировано не было.

Американские власти пока не определили, что именно привело к крушению самолета, и не стали публично утверждать, что авиакатастрофа стала результатом операции по ликвидации, сообщила газета. При этом многие чиновники в частном порядке сообщили, что пришли к такому выводу.

«По нашим первоначальным оценкам, Пригожин, скорее всего, был убит», – завил на брифинге в четверг пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Пэт Райдер. Его словам стали первым подтверждением факта гибели Пригожина со стороны США.