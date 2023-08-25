Сполучені Штати поставили Україні умову для продовження фінпідтримки

США виділяють держбюджету України приблизно по 1,5 млрд доларів щомісяця, і у вересні очікується останній транш у рамках фінансового року. У США хочуть, щоб Україна виконала одну конкретну умову.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

За словами кількох джерел РБК-Україна, для виділення грошей у США виникла неформальна умова — підготовка законопроекту про посилення інституційної незалежності та ефективність роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Ухвалення такого закону до кінця 2023 року — одна з умов виділення макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та кредитування від МВФ. Проте США хочуть бачити чіткіший алгоритм його виконання. «Проект закону про САП треба підготувати до 15 вересня — таке побажання є від США», — сказав співрозмовник видання в уряді.

Як зазначається у публікації, інтерес до антикорупційної теми за океаном виник не випадково. На Заході, виділяючи Україні великі пакети допомоги як на гуманітарні, так і на військові потреби, хочуть бути впевненими у цільовому використанні цих коштів.

Конкретні зміни до закону про САП

Якщо ж говорити саме про САП, то головна проблема у повноваженнях його голови. Про це Заходу регулярно вказують як самі силовики-антикорупціонери, так і українські громадські діячі. Справа в тому, що спочатку цей орган створювався як незалежний підрозділ Генпрокуратури для розслідування корупційних справ щодо вищих посадових осіб. За фактом САП досі не має окремого юридичного статусу і залишається адміністративно та процесуально залежною від Офісу генпрокурора. Без згоди генпрокурора зараз не можна ухвалити кадрові рішення, порушити справу стосовно народного депутата чи ухвалити рішення про екстрадицію.

Співрозмовник РБК-Україна з уряду повідомив, що законопроект про незалежність САП планується підготувати до середини вересня, як цього хочуть західні партнери. «Проблем із цим бути не повинно. Якщо потрібно буде, законопроект буде готовий», — зазначив співрозмовник.

Чи забезпечуватиме документ необхідну незалежність САП і чи підтримають його депутати, поки невідомо. Варто нагадати, що перший законопроект про незалежність САП подали до Ради ще на початку 2023 року, але його розкритикували у профільному комітеті і зняли з розгляду.