Прогноз погоди на вихідні 26–27 серпня: літо не поспішає прощатися

Останній вікенд цього літа не дасть приводу за ним засумувати. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних на всій території України буде спекотною і переважно сонячною.

Погода в суботу 26 серпня

У суботу на заході, півдні, в центрі країни термометри покажуть +30…+32 °С, на півночі та Києві — +29…+31 °С, на сході — +27…+29 °С. Найспекотніше буде у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях — до +34 °С. У західних регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Погода в неділю 27 серпня

На мешканців західних та центральних областей у неділю очікують +32…+35 °С. У решті областей температура повітря становитиме +28…+31 °С. У західних та центральних областях пройдуть невеликі дощі.

Щоб легше пережити таку спеку, за можливості приймайте душ 3–4 рази на день або якомога частіше обполіскуйте руки прохолодною водою, пийте якомога більше теплого компоту або чаю, а також зволожуйте повітря в кімнатах. Лайфхак для тих, хто не має кондиціонера: затуліть вікна щільними шторами і кожні кілька годин рясно змочуйте їх холодною водою — так у приміщенні буде значно прохолодніше.

Погода в понеділок 28 серпня

У понеділок так само пануватиме спека. У Сумській, Харківській та Луганській областях термометри покажуть +27…+29 °С, у південних, південно-східних та центральних регіонах — до +34 °С, на решті території — +29…+31 °С. У більшості областей погода на початку тижня буде ясною, дощі з грозами можливі лише на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.

Алергени та пожежонебезпека

По всій Україні триває цвітіння полину та амброзії — алергікам поки що не варто відпочивати на природі, особливо якщо в регіоні давно не було дощу. Крім того, по всій Україні, крім Закарпаття, Запорізької, Чернівецької та Івано-Франківської областей, 26–27 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будь-яке джерело вогню, а також легкозаймисті речовини можуть спричинити пожежу за лічені секунди, тому будьте дуже уважними та відповідальними.

Народні прикмети та вірування

Спекотний день на Максима Сповідника, 26 серпня, віщував нашим предкам морозну зиму, а прохолодний — теплу. Якщо до цього дня листя на березах починало жовкнути, незабаром чекали на заморозки.

На Михея, 27 серпня, слов’яни спостерігали за вітром. Так, різкі пориви передрікали холодну та дощову осінь, а тихий безвітряний день — сонячну осінь із нечастими опадами.