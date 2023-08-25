По 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише LIGA.net.

«Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв’ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин», — сказав Юсов.

За його словами, наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення.

Раніше тг-канал «Кримський вітер» заявляв про трьох загиблих та «дуже багато» поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.