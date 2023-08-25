Пентагон отверг версию о крушении самолета Пригожина из-за ракетного удара

Министерство обороны США заявило, что в настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что самолет, на борту которого, предположительно, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у его ведомства нет такой информации.

По его словам, американские спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, могут обнаружить тепловое излучение от запуска ракет, и в момент падения самолета такого излучения обнаружено не было.

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что в Вашингтоне рассматривают несколько версий причин падения самолета Пригожина, и сослалось на двух американских официальных лиц, заявивших, что, скорее всего, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух».

В то же время газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в американской разведке, сообщила другую версию, рассматриваемую американскими спецслужбами: причиной катастрофы стала бомба на борту самолета или другие диверсионные действия.