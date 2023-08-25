 
«  
  »

Німеччина передала Україні ракети для Patriot і системи виявлення дронів

У переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні за останній тиждень, уперше згадуються ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot — Європейська правда» з посиланням на перелік на сайті німецького уряду, оновлений 24 серпня

Згідно з переліком, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передачі Україні.

Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.

25 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  