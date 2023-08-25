На Харківщині посилять мобілізацію: подробиці

Заступник начальника Харківської обладміністрації Роман Семенуха повідомив, що у Харківській області посилюють мобілізаційні заходи.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

“З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям”, – заявив Семенуха.

Також учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Також вони намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов’язаних із посиленням мобілізаційних заходів.