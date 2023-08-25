Кремль планує залучити до армії додатково 450 тисяч росіян

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб для військової служби.

Про це він розповів в інтерв’ю проєкту “Радіо Свобода“.

“Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали близько 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали й все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається “прихована мобілізація”. Є такий термін”, – розповів очільник ГУР.

За словами Буданова, від 20 до 22-ох тисяч росіян щомісяця призивається за мобілізацією.

“Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч. Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви й побачите, що правда десь посередині буде”, – додав він.