«Артек», «Фонд Кадирова» та 11 росіян під новими санкціями США через депортацію українських дітей

Державний департамент наголосив, що у День Незалежності України США запровадили нові санкції проти низки російських посадовців та установ, причетних до примусового вивезення та депортації українських дітей.

Діти — найневинніші жертви війни: ми не забуваємо про українських дітей

«Діти — найневинніші жертви війни: ми не забуваємо про українських дітей», — йдеться в заяві Держдепу.

США додали до санкційного переліку п’ятьох російських посадовців з Бєлгородської, Калузької, Ростовської областей Росії та Чечні, які, за повідомленнями, сприяли депортації дітей і передачі їх до російських родин.

Також під санкції підпав окупований російською владою кримський дитячий табір «Артек» та його керівник, а також «Фонд Ахмата Кадирова» та його керівництво, включаючи мати очільника Чечні Рамзана Кадирова, Аймані.

В «Артеку», заявляють в уряді США, тримали дітей, яким не дозволяли повернутись до батьків і піддавали їх масштабній програмі «патріотичного» перевиховання. А «Фонд Кадирова», як повідомляється, займався «перевихованням» українських дітей в дитячих таборах в Чечні.

Інша категорія — це посадовці, яких США звинувачують у передачі українських дітей до Росії, зокрема під санкціями — Замід Чалаєв, командувач спеціального батальйону російського МВС, який брав участь в штурмі «Азовсталі», а потім, за інформацією Держдепу, переправляв українських дітей до Чечні.

Також в цьому переліку Олена Шапурова, посадовиця окупаційної адміністрації в Запорізькій області та Володимир Нєвчаєв, призначений Росією керівник Севастопольського державного університету в Криму, який, аз словами заяви, «курирує російську культурно-історичну та патріотичну програму перевиховання українських дітей, перевезених з Луганської області до Криму».

Раніше сьогодні, як повідомляв Голос Америки, посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія примусово передавала або депортувала українських дітей ще з 2014-го року, а з лютого 2022 року вона примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, у тому числі немовлят віком від чотирьох місяців.

Вона зауважила, що це становить воєнний злочин, і в ньому було звинувачено російських посадових осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт.