Активы РФ на Западе будут заморожены до возмещения ущерба Украине

Российские активы в США, Великобритании, Германии, Италии и Франции будут заморожены до возмещения Москвой ущерба Украине. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан после переговоров со своими европейскими коллегами.

В сообщении на сайте Белого дома говорится, что участники переговоров также обсудили способы привлечения России к ответственности за разрушения во время войны.

Издание «Коммерсантъ» напоминает, что Франция заблокировала средства российского Центробанка в размере 22 миллиардов евро, а также около 150 миллионов евро на счетах частных лиц. В Италии заблокированным остаются два с половиной миллиарда евро, в Великобритании – почти 21 миллиард евро. Вашингтон заморозил 330 миллиардов долларов, принадлежащих России, Германия – более пяти миллиардов евро Центробанка и некоторых россиян.