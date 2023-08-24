ЗСУ розпочинають формування нових бригад

Десять нових механізованих бригад, які у 2024 році увійдуть до бойового складу Збройних Сил України, мають сформувати вже до кінця цього року.

Про це Ukrainian Military Pages стало відомо з власних джерел у Генеральному штабі ЗСУ.

Зауважимо, що 23 серпня Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках Кримської платформи повідомив, що до нього звернулось військове командування, «щоб дати можливість більше мобілізувати».

«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів, питання ВЛК — дуже важливі», — наголосив глава держави.

Тобто як, ще 11 липня писали Ukrainian Military Pages, заміна всіх обласних очільників територіальних центрів комплектування (ТЦК) «на бойових офіцерів» від початку проводилась з метою подальшого посилення загальної мобілізації в Україні.

“ Очікується, що поранені бойові офіцери, які очолять ТЦК, збільшать кількість мобілізованих до війська, а незаконні «відстрочки» надані хабарниками будуть скасовані.

Як бачимо, посиленню мобілізації передує кадрові перестановки у структурі — зокрема «зачистка» ТЦК та ВЛК від корупціонерів, що у комплексі із відкриттям для ТЦК всіх електронних державних реєстрів та очікуваними змінами у законодавстві щодо звуження права на відстрочки, зменшення призовного віку для мобілізації до 25 років та розширення повноважень ТЦК має дати необхідний результат.

Нагадаємо, що лише для того, що компенсувати втрати вбитими та пораненими, замінити військових, які звільняються зі служби за станом здоров’я, віком та сімейними обставинами щомісяця необхідно призивати до лав Сил оборони близько 10 тисяч осіб.

Наразі штатна чисельність Сил оборони України перевищує мільйон осіб, з них штат ЗСУ — близько 850 тисяч. До ведення активних бойових дій на фронті окрім ЗСУ залучені «бригади наступу» та звичайні частини Нацгвардії та Держприкордонслужби МВС України, а також поліцейські, які воюють у складі кількох окремих полків Об’єднаної штурмової бригади «Лють».

Водночас на думку журналістів британського видання The Telegraph, Україна може програти війну РФ через те, що їй банально не вистачить людей, які зможуть воювати з росіянами, яких набагато більше. І цей «ресурс», на відміну від озброєння, захід не може надати Україні.

Так, за даними американських джерел, Україна вже втратила близько 70 000 убитими в боях та 100 000 пораненими, а близько 6 мільйонів українців втекли за кордон.

«Добровольців більше нема у кількості, достатній для підтримки боєздатності армії: ті, хто найбільше бажав воювати, вже давно записалися. Останнє гасло вербування в Україні — «боятися — це нормально», адже багато хто намагається ухилитися від призову, щоб воювати на передовій», — пише Роберт Кларк, журналіст The Telegraph.

Видання зазначає, що при чисельності у 200 тисяч Україна мала ще 200 000 в оперативному резерві, і розраховувала на мобілізаційний резерв у 1,5 мільйона чоловіків «бойового віку». Що в цілому відповідає дійсним мобілізаційним планам України. Відповідну інформацію частково можна знайти у відкритих джерелах (наприклад щодо оперативного резерву), а частково було підтверджено UMP поінформованими джерелами у військовому відомстві.

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Проте після призову по мобілізації понад 800 тисяч осіб та майже 200 тисяч втрат (включно з пораненими), раптом виявилось, що більшість з приблизно теоретично мільйонного залишку мобілізаційного резерву української армії — близько 800 тисяч військовозобов’язаних виявилися заброньованими Мінекономіки, яке штампує накази про бронювання «як пиріжки» (на початок війни «бронь» мали всього 150 тисяч осіб), а ті люди що залишились або мають проблеми зі здоров’ям або право на відстрочку.

Тому й доводиться терміново шукати шляхи розв’язання проблеми.

Проблеми від якої залежить існування держави та виживання нації.