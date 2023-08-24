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США витратили на допомогу Україні менш як 3% воєнного бюджету, а ЗСУ вже знищили половину армії РФ – Ліндсі Грем

США витратили на допомогу Україні менш як 3% воєнного бюджету, а ЗСУ вже знищили половину армії РФ – Ліндсі Грем

Джерело: Букви

Грем наголосив, що у період холодної війни з СРСР Сполучені Штати витрачали мільярдні кошти для стримання російської агресії.

“Зараз ми витратили в Україні менш як 3% нашого оборонного бюджету на допомогу українським військовим, а вони знищили половину російської армії. Це найкраща інвестиція для американської безпеки за весь час. Україна прекрасний партнер. Ми не бачили такого партнера з часів Черчилля”, – сказав сенатор.

За його словами, розвідка США дуже помилилась, коли перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну вважала російську армію міцною.

“Нам казали, коли почалося російське вторгнення, що Київ впаде за чотири дні, а країна за три тижні. Це було найбільше нерозуміння українців та переоцінка російської армії нашою розвідкою. Я сам думав, що російська армія краще, ніж вони є”, – наголосив Грем.

24 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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