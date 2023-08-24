США витратили на допомогу Україні менш як 3% воєнного бюджету, а ЗСУ вже знищили половину армії РФ – Ліндсі Грем

Сенатор США Ліндсі Грем, під час пресконференції у Києві 23 серпня зауважив, що Сполучені Штати витратили на допомогу Україні не менш як 3% свого воєнного бюджету. Натомість ЗСУ вже знищили половину російської армії.

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Грем наголосив, що у період холодної війни з СРСР Сполучені Штати витрачали мільярдні кошти для стримання російської агресії.

“Зараз ми витратили в Україні менш як 3% нашого оборонного бюджету на допомогу українським військовим, а вони знищили половину російської армії. Це найкраща інвестиція для американської безпеки за весь час. Україна прекрасний партнер. Ми не бачили такого партнера з часів Черчилля”, – сказав сенатор.

За його словами, розвідка США дуже помилилась, коли перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну вважала російську армію міцною.

“Нам казали, коли почалося російське вторгнення, що Київ впаде за чотири дні, а країна за три тижні. Це було найбільше нерозуміння українців та переоцінка російської армії нашою розвідкою. Я сам думав, що російська армія краще, ніж вони є”, – наголосив Грем.