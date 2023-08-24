Сенатори США під час візиту в Київ: Допомога Україні — найвдаліше повернення інвестицій в історії американської нацбезпеки

Конгрес Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально, запевнила група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен підкреслила: «Найважливіше те, що українські військові на передовій просять нашої допомоги. І саме тому ми тут. Ми тут, аби від обох партій сказати: ми хочемо їм допомогти. Ми хочемо переконатися, що вони мають ресурси, необхідні, аби дати відсіч Владіміру Путіну».

Українці «борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі», — сказала вона і додала: «Для нас це честь — мати можливість підтримати українців».

Сенатори відвідали центр Києва, де оглянули спалену російську техніку, а також вшанували пам’ять загиблих українців, які віддали своє життя за захист Батьківщини. Також законодавці зустрілись із президентом Володимиром Зеленським.

Український глава високо оцінив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України й висловив окрему подяку президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі Україні, повідомляє Офіс президента.

Також Зеленський розповів сенаторам про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності подальшого посилення української обороноздатності, відзначивши важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки.

Законодавці також звернулись до американців, підкресливши, що якщо не зупинити Путіна в Україні, то війна Росії з НАТО — неминуча, й тоді американцям доведеться воювати безпосередньо на полі бою. Тому допомога України — найкраща інвестиція у безпеку США та світу, запевнили сенатори.

«Якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, він піде далі проти союзників у НАТО», тож американські солдати будуть змушені захищати їх, сказав сенатор-демократ Річард Блументаль.

«Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж три відсотки нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим, — і вони знищили половину російської ударної сили, — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. — Це — найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!»

Блументаль також заявив, що в американському суспільстві зберігається підтримка України: «Куди б я не приїхав в Америці, люди мені завжди кажуть: ми такі раді, що у вас на грудях — цей значок. Ми дуже раді, що ви підтримуєте Україну».

«Американці знають, що це означає боротися за незалежність. Вони стоять пліч-о-пліч з українцями. Тому, усім людям України, яким важливо почути, що ми тут говоримо: я думаю, що Конгрес буде на боці України», — додав він.