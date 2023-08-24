Сенатор Блюменталь: Україна має повне право атакувати територію РФ

Українські захисники атакують РФ на її території та мають повне право це робити.

Про це заявив американський сенатор Річард Блюменталь на пресконференції у Києві.

«Українці атакують Росію на її території українською зброєю. Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері? Після того, як я побував в Бучі, де росіяни вбивали жінок і дітей зі зв’язаними руками пострілом в голову сотнями, я цього не можу пробачити російським військовим. Я вважаю що українці мають абсолютно повне моральне право робити те, що вони роблять», — наголосив він.

Сенатор зазначив, що українці живуть в умовах постійних атак, тому необхідно допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.

«Адміністрація Байдена готова надати більше систем протиповітряної оборони, але проблемою є необхідність виготовити цю зброю. Потрібно стимулювати постачальників скоріше виконувати виробничі замовлення», — додав Блюменталь.

Також сенатор наголосив на необхідності прискорити навчання пілотів на F16. На його думку, ці винищувачі змінять правила гри на полі бою.