Російські авіакомпанії отримали запчастин щонайменше на $1,2 млрд в обхід санкцій

Про це інформує Reuters з посиланням на митні дані.

«Попри західні санкції, спрямовані на те, щоб перешкодити російським авіаперевізникам закуповувати деталі для своїх літаків Airbus і Boeing, «Уральські авіалінії» імпортували понад 20 пристроїв американського виробництва з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року», — пише видання.

Загалом, з травня 2022 року, коли в США та Європі діяли найбільш жорсткі торговельні обмеження й експортні заборони російські авіакомпанії отримали запчастини для літаків щонайменше на 1,2 мільярда доларів. Йдеться як про критичне обладнання для забезпечення льотної здатності літака, наприклад пристрої Northrop Grumman, клапани тиску в кабіні, дисплеї в кабіні та шасі, так і простіші запасні частини, як-от кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.

«Митні записи показали, що деталі потрапили в Росію через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай і Киргизстан — жодна з яких не схвалила західні санкції щодо Росії», — йдеться в заяві.

Повідомляється, що це не вся вартість авіаційних запчастин імпортованих за понад рік. Адже отримані документи стосуються лише постачань, які були адресовані російським авіакомпаніям або їхнім технічним підрозділам, а не деталей літаків, які надходили до інших компаній у РФ.

Керівник московського авіаційного аналітичного центру «АвіаПорт» Олег Пантелєєв сказав, що вони знайшли вихід з ситуації: «Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. За два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а за шість-дев’ять місяців з’явилося досить багато альтернатив, що дало змогу знизити ціни та терміни постачання.

Видання пише, що західні санкції створили проблеми для російської авіації. Однак на 1 травня цього року російські перевізники мали 541 західний літак, який був у використанні або на технічному обслуговуванні. Це приблизно так само, як до введення санкцій, якщо врахувати 75 літаків, які були орендовані російськими авіакомпаніями й повернуті їхніми іноземними власниками.