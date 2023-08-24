Пригожина наказав вбити Путін — ISW

Аналітики, які вивчають ситуацію в Інституті дослідження воєнних конфліктів (ISW), нахиляються до припущення, що Володимир Путін, лідер Росії, віддав розпорядження помститися за підшивання російського диктатора шляхом розгрому керівництва приватної військової компанії «ПВК Вагнера».

Згідно джерела з Інституту, у їхньому звіті наголошується, що лідери групи «Вагнер», Євгеній Пригожин та засновник Дмитро Уткін, як повідомляється, зазнали смерті після збиття російськими силовиками літака, який перевозив їхнє керівництво над Тверською областю.

За повідомленням Російського Федерального авіаційного агентства (Росавіація), 23 серпня було оголошено про загибель усіх пасажирів: Євгенія Пригожина, Дмитра Уткіна, Сергія Пропустіна, Євгена Макар’яна, Олександра Тотміна, Валерія Чекалова та Миколи Матюсєєва, разом із трьома членами екіпажу, в результаті авіакатастрофи.

Більше того, з російських джерел відомо, що другий літак Embraer (реєстраційний номер RA-02748), належний «ПВК Вагнера», вирушив із Москви, але повернувся і приземлився в аеропорту Остаф’єво поблизу Москви практично в той самий час, коли сталася аварія.

За даними відстеження польотів, цей другий літак прибув до Санкт-Петербурга о 18:27, а через 20 хвилин вилетів назад до Москви, де прибув о 20:02.

Аналітики вказують на те, що Міністерство оборони Росії та керівництво Кремля ведуть дії щодо ослаблення впливу «ПВК Вагнера» та послаблення позиції Пригожина вже з часів спроби перевороту, і вбивство вищого керівництва «Вагнера», можливо, стало останнім кроком на шляху до припинення діяльності «ПВК Вагнера» як самостійної організації.