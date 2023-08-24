Подводный дрон «Маричка» проходит первые испытания: видео

Об этом сообщает народный депутат от «Слуги Народа», заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. В Twitter он опубликовал видео, на котором ночью прототип дрона выгружают из автомобильного прицепа и спускают под воду с помощью крана.

Подводный дрон «Маричка» — украинская разработка волонтеров AMMO.UKRAINE. Авторы платформы утверждают, что объединили между собой лучших разработчиков беспилотных аппаратов и других специалистов в этой сфере в рамках своего проекта. В планах AMMO.UKRAINE создать «Армию подводных дронов», в основе которой будет обширна автономная субмарина «Маричка».

По словам разработчиков, их подводный дрон имеет широкий спектр применения и много преимуществ .