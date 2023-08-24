Лікування залежить від віку: науковці зробили відкриття щодо COVID-19 у дітей

Міжнародна група дослідників виявила, що тяжкість перебігу COVID-19 у дітей протягом пандемії змінювалася залежно від віку та варіанту вірусу.
Про це пише Medical Xpress з посиланням на дослідження в журналі JAMA Pediatrics
Вчені проаналізували дані 31 785 дітей, госпіталізованих через інфекцію COVID-19 з січня 2020 року по березень 2022 року.
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
За цими показниками розділили пацієнтів на 3 вікові групи: від 0 до 6 місяців, від 6 місяців до 5 років і від 5 років до 18 років.
Кількість госпіталізацій зростала кожного разу, як виявляли новий штам вірусу. Але чим далі прогресувала пандемія, тим рідше діти потрапляли у відділення інтенсивної терапії.
Особливості госпіталізацій у вікових групах:
- немовлятам від 0 до 6 місяців вентиляція була потрібна рідше, але киснева підтримка не зменшувалася;
- для пацієнтів віком від 6 місяців до 5 років ні вентиляційна, ні киснева підтримка не зменшилися;
- у дітей віком від 5 до 18 років потреба як у вентиляції, так і в кисневій підтримці зменшилася.
Leave a Reply