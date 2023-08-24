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Лікування залежить від віку: науковці зробили відкриття щодо COVID-19 у дітей

Міжнародна група дослідників виявила, що тяжкість перебігу  COVID-19 у дітей протягом пандемії змінювалася залежно від віку та варіанту вірусу.

Про це пише Medical Xpress з посиланням на дослідження в журналі JAMA Pediatrics

Вчені проаналізували дані 31 785 дітей, госпіталізованих через інфекцію COVID-19 з січня 2020 року по березень 2022 року.

Вони також порівняли загальну кількість госпіталізацій з кількістю випадків, коли дитина потрапляла до реанімації; враховували чи давали дітям кисень або підключали до апаратів штучної вентиляції легень.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

За цими показниками розділили пацієнтів на 3 вікові групи: від 0 до 6 місяців, від 6 місяців до 5 років і від 5 років до 18 років.

Кількість госпіталізацій зростала кожного разу, як виявляли новий штам вірусу. Але чим далі прогресувала пандемія, тим рідше діти потрапляли у відділення інтенсивної терапії.

Особливості госпіталізацій у вікових групах:

  • немовлятам від 0 до 6 місяців вентиляція була потрібна рідше, але киснева підтримка не зменшувалася;
  • для пацієнтів віком від 6 місяців до 5 років ні вентиляційна, ні киснева підтримка не зменшилися;
  • у дітей віком від 5 до 18 років потреба як у вентиляції, так і в кисневій підтримці зменшилася.
24 августа, 2023 | Category: Мир, Наука, Новости

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