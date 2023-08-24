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Катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ — розвідка Британії

У військових кругах Великої Британії вважають, що найбільш імовірною версією стосовно збиття літака засновника наємницької групи «Вагнер», Євгенія Пригожина, є причетність Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Джерело цієї інформації — російська служба «Бі-Бі-Сі».

Деталі: Френк Гарднер, кореспондент «Бі-Бі-Сі» з питань безпеки, взаємодіяв із джерелами в британських військових колах. Вони схильні думати, що Федеральна служба безпеки могла стояти за організацією катастрофи з Пригожиною.

За словами джерел, працівники ФСБ абсолютно лояльні до Путіна і також підпорядковуються прикордонній службі.

За їхньою думкою, ця акція, мабуть, спрямовувалася на підсилення позицій міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова. І за їхніми прогнозами, цю мету вдалося досягти в найближчій перспективі.

24 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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