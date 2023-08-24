ГУР провела спецоперацію в окупованому Криму та висадилась на узбережжя півострова

Сьогодні, 24 серпня, в тимчасово окупованому Криму підрозділи Головного управління розвідки провели спецоперацію за участю плавальних засобів та авіації, українські військові здійснили висадку на півострів.

Про це представник ГУР Андрій Юсов розповів виданню “Суспільне“.

“В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає”, – сказав він.

Зазначається, що спецоперація продовжується, однак всі деталі у ГУР не повідомляють.

“Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється”, — повідомив Юсов.

За даними видання “Крим.Реалії“, близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

“Зазначимо, що в Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол — РЛК “Небо-М” та РЛС “Каста-2Е2″. По периметру підготовлені позиції для ППО”, – додали у виданні.

Разом з цим у російських ЗМІ повідомляється, що в Криму “невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг з туристами в Оленівці”.

Деякі російські Telegram-канали повідомляють, що було 10 людей у двох човнах, а за даними інших ЗМІ було чотири човни з “диверсантами”.

За словами російських “військкорів” українська ДРГ після нападу та знищення особового складу ЗС РФ відійшла “без втрат”.