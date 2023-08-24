ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії

За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони, Кирила Буданова, після останніх операцій спрямованих на їхню знищення, стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії стали менш небезпечними для території України, оскільки зменшилася їх здатність застосовувати ракети Х-22.

У своєму інтерв’ю «Радіо Свобода», Буданов зазначив, що загалом в повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

«Це значна кількість, однак, якщо говорити про Ту-22, то їх дуже небагато. Спочатку було близько 31 справного Ту-22, а тепер залишилося 29. Плюс два літаки на ремонті, отже, загалом 27. Це вказує на те, що не так вже й багато з них фактично залишається в експлуатації», — розповів Буданов.

За його словами, в результаті операцій на російських військових аеродромах Сольці в Новгородській області та Шайківка в Калузькій області, два літаки були повністю знищені, а ще два отримали пошкодження. «Ці два, що пошкоджені, будуть відремонтовані з часом, це теж важливо ураховувати», — додав розвідник.