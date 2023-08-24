Голова Військового комітету ЄС: Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути всі території

Україні необхідно більше військових ресурсів, щоб повернути собі будь-які всі території, втрачені у війні з Росією.

Про це заявив голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер в інтерв’ю Die Welt, повідомляє DW.

«Залишається під питанням, чи можна поновити повний суверенітет України за допомогою наявних ресурсів», — сказав Брігер.

Що стосується контрнаступу України, який триває з червня, Брігер заявив, що «обережно чекатиме на прорив українських сил через російські лінії оборони».

Кількість бригад, які є у розпорядженні Києва для наступу, невелика. З іншого боку, Росія мала місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії».

Нинішню ситуацію глава комітету ЄС з військових справ вважає війною на виснаження, переможця в якій визначити поки що не можна.

«Хотілося б, щоб ця війна закінчилася воєнним успіхом України, але дати такий прогноз не можна», — сказав Брігер.

На його думку, Росія здатна вести війну в Україні «ще дуже тривалий час», а військові можливості Москви не сильно постраждали від санкцій Заходу.

«До того ж, Росія має величезну масу зброї та гігантські потенційні резерви особового складу», — говорить генерал, вказуючи, що в цих сферах Москва має явну перевагу перед Києвом.

Комітет Євросоюзу у військових справах – це найвищий військовий орган Європейського Союзу, в якому засідають начальники генштабів усіх країн – членів ЄС.