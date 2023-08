Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 Катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ — розвідка Британії » Фундація Save the Children: 541 дитина загинула в Україні за 18 місяців війни За час повномасштабної війни Росії проти України загинула 541 дитина, повідомляє британська фундація Save the Children («Врятувати дітей», – ред.) у своїй доповіді, оприлюдненій 23 серпня 2023 року. За даними фундації, протягом «смертоносного літа» з травня по серпень 2023 року, кількість жертв серед дітей зросла на 16% у порівнянні з попередній чотиримісячним періодом, адже останніми місяцями Росія втричі збільшила темпи обстрілів України ракетами та безпілотниками. З травня цього року 148 дітей стали жертвами війни, з них 24 загинули, зазначено в доповіді фундації. Таким чином, загальна кількість дітей, які загинули чи зазнали поранень від початку широкомасштабної війни становить 1680 осіб, за даними ООН, які цитує фундація. «Переважна більшість цих жертв пов’язана з обстрілами ракетами та безпілотниками житлових районів. Це є похмурим нагадуванням про те, що вибухову зброю не можна використовувати поблизу населених пунктів, таких як міста та села», – заявив Амджад Ямін, директор у справах України фундації Save the Children. Червень, за словами дослідників, став найбільш смертоносним місяцем для дітей цього року дотепер: 11 дітей загинуло та 43 були поранені. «Згідно з перевіреними даними ООН, у період з 1 травня по 13 серпня кількість жертв серед [усіх категорій] цивільного населення в Україні зросла, причому в липні було зафіксовано найбільшу загальну кількість жертв серед цивільного населення у 2023 році – 848», — вказано у доповіді. Що стосується обстрілів ракетами та безпілотниками, то між 1 травня і 4 серпня відбулося 1432 обстріли, що є набагато більше, ніж 459 обстрілів між 1-м січня і 30-м квітня. «95% цих обстрілів сталися у населених пунктах», — зазначено в доповіді фундації. За даними фундації Save the Children, діти «в сім разів частіше, ніж дорослі», помирають від травм, спричинених вибуховою зброєю, ударною хвилею та осколками. Фундація Save the Children працює в Україні з 2014 року, доставляючи гуманітарну допомогу дітям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок бойових дій. Фундація також підтримує сім’ї біженців в усій Європі та допомагає дітям отримати доступ до освіти та інших важливих послуг, повідомляє організація на своєму сайті. Раніше Управління Верховного комісара ООН з прав людини нарахувало 26 384 українських цивільних, які стали жертвами війни станом на 13 серпня цього року. У своїй доповіді від 14 серпня, Управління зазначило, що 9 444 з них було вбито і 16 940 поранено. Йдеться про цифри, які є перевіреними; реальні цифри можуть бути набагато вищими, наголошують в ООН. «УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення», — йдеться у доповіді установи.