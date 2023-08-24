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Боррель: Майбутнє України в ЄС, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель випустив відеопривітання з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Я вітаю Україну та український народ з Днем незалежності», – сказав Боррель.

Він зазначив, що сьогодні виповнюється 32 роки відтоді, як Україна відновила свою незалежність, але нині вже більше дев’яти років, як Росія порушила суверенітет України, і 18 місяців, як вона розпочала свою загарбницьку війну проти України і українського народу.

«Кожного дня українці сміливо борються за свою свободу і незалежність, за демократію і цінності, які ми всі поділяємо», – заявив Боррель.

«Водночас Україна змінює себе за допомогою ключових реформ і просувається на шляху свого членства у Європейському Союзі. Це майбутнє України, і ми у Європейському Союзі підтримуємо Україну. ЄС – разом з Україною, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно. Слава Україні», – наголосив голова європейської дипломатії.

24 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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