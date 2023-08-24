Ukraine’s intelligence lands in Crimea during special operation ГУР провела спецоперацію в окупованому Криму та висадилась на узбережжя півострова » Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2. Це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МОУ два безпілотники Bayraktar TB2. Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність.