ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT

Американське видання The New York Times з посиланням на думку американських та інших західних офіційних осіб, пише, що Збройні сили під час контрнаступу зосередили свої сили не в тих місцях, де вони повинні бути і радять змінити тактику — The New York Times

«Головна мета контрнаступу — відрізати російські лінії постачання на півдні України, розірвавши так званий сухопутний міст між Росією і окупованим Кримським півостровом. Але замість того, щоб зосередитися на цьому, українське командування розподілило війська і вогневі засоби приблизно порівну між сходом і півднем, кажуть американські чиновники».

Унаслідок цього, кажуть офіційні особи, під Бахмутом та іншими містами на сході зосереджено більше українських військ, ніж під Мелітополем і Запоріжжям на півдні, які є набагато важливішими стратегічними напрямками, кажуть офіційні особи.

Відповідно, американські планувальники радять Україні зосередитися на фронті в напрямку Мелітополя, який є головним пріоритетом Києва, і на прориві через російські мінні поля та інші оборонні споруди, навіть якщо українці втратять більше солдатів і техніки в цьому процесі.

Тільки зі зміною тактики і різким переходом можна змінити темп контрнаступу, вважають американські чиновники.

Інший американський чиновник сказав, що українські сили занадто розпорошені і їм потрібно консолідувати свою бойову міць в одному місці.