Знищено ще мажйе 500 російських окупантів

За минулу добу Росія втратила у війні проти України ще майже пів тисячі військовослужбовців, 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи і 1 РСЗВ — Генеральний штаб Збройних сил України

За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 23.08.23 загальні бойові втрати РФ орієнтовно склали: