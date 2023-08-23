Знищено ще мажйе 500 російських окупантів

За минулу добу Росія втратила у війні проти України ще майже пів тисячі військовослужбовців, 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи і 1 РСЗВ — Генеральний штаб Збройних сил України
За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 23.08.23 загальні бойові втрати РФ орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 373 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,
- артилерійських систем – 5 318 (+23) од,
- РСЗВ – 722 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 491 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 800 (+3).
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