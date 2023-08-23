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в тимчасово окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 «Тріумф»

Про це повідомляє українська розвідка.

«23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад ворога.

Зазначається, що це — болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому  Криму.

Раніше про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) «Бастіон». Він є одним з носіїв ракети «Онікс», якими росіяни завдають ударів по Україні. Також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було 7 вибухів», — написав Андрющенко.

Раніше про вибух у Криму повідомляв телеграм-канал «Кримський вітер».

На фото, які публікують у місцевих пабліках, видно густий клуб диму.

У телеграм-каналах повідомили, що в місті Оленівка було чутно щонайменше 7 вибухів. Також там повідомляли про ймовірне ураження російських РЕБ.

Російська окупаційна влада Криму наразі не коментувала ситуацію на півострові.

23 августа, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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