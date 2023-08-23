Українські війська мали успіх на Півдні

Протягом останньої доби українські військові досягли успіхів у наступі, стабільно розвиваючи позиції на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки в Запорізькій області. Крім цього, вони активно просуваються вперед біля Бахмута. Про це повідомлено з Генштабу Збройних Сил України.

За звітом Генштабу, українські військові продовжують проводити наступальні операції на напрямках Бахмутського та Мелітопольського. Зокрема, на напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки відзначається успішний хід дій українських сил. Вони ефективно закріпилися на досягнутих позиціях, здійснюючи при цьому точні обстріли ворожих цілей артилерійським вогнем. Також підкреслюється, що захисники здійснюють успішні заходи контрбатарейної боротьби.

Щодо Бахмутського напрямку, українські сили продовжують здійснювати наступальні дії на південь від міста Бахмут. Вони впевнено рухаються вперед та успішно закріплюються на досягнутих позиціях.

Ситуація для російських військових виявилася складною, оскільки їх спроби провести наступальні операції в районах Авдіївки та Мар’їнки (Донецька область) не принесли бажаного результату. За інформацією від Генштабу, ворог зазнав значних втрат у військовому та технічному плані, зокрема в особовому складі та озброєнні. Також фіксується активне переміщення підрозділів та військової техніки, а також використання резервів з боку російської сторони.

Ця інформація надійшла з Генштабу ЗСУ та відзначає успішні досягнення українських сил на декількох напрямках та ускладнення для противника, який має значні труднощі у веденні наступальних операцій у відповідних районах.