Розвідка Британії — россія має труднощі логістичної мережі на півдні України

У середині серпня було зафіксовано активне використання російськими силами понтонних мостів на пунктах пропуску «Чонгар» та «Генічеськ», розташованих на кордоні південної частини України та окупованого Криму. Це каже про додаткові труднощі для логістичної мережі Росії на півдні окупаованої України, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Інформація свідчить, що обидва ключові понтонні мости зазнали значних пошкоджень в результаті ударів з боку українських військових в перші дні серпня 2023 року.

Розвідка намічає, що понтонні мости можуть зазнати важкість у витриманні значного потоку великих транспортних засобів, які перевозять важку боєприпаси та озброєння на передову. Це особливо актуально через вузькі місця на цих мостах.

За словами експертів, ця ситуація змушує російські сили в деякій мірі покладатися на довгий та обтяжливий обхідний маршрут через Армянськ на півночі Криму. Такий шлях генерує додаткові виклики для логістичної системи Росії на південному напрямку конфлікту.