Росіяни вдарили по школі в Ромнах на Сумщині: 4 людини загинуло

В середу, 23 серпня, російська окупаційна армія здійснила ракетну атаку на школу в місті Ромни Сумської області. Ця подія призвела до сумних наслідків: чотири людини загинули, а ще четверо отримали поранення.

Згідно з повідомленням глави Міністерства внутрішніх справ, Ігоря Кліменка, о 14:16 рятувальники завершили операцію зі зняття завалів. Загальна кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Відзначається, що рятувальники вдалося витягти з-під уламків тіла директора школи, його заступника, секретаря та бібліотекаря.

Фотографії з місця події показують вхід до укриття, який залишився цілим серед завалин. На жаль, люди не встигли звернутися до цього безпечного місця під час тривоги.

Ігор Кліменко закликав громадян дотримуватися правил безпеки і в разі повітряної тривоги негайно спускатися в укриття.

Поліція також надала додаткову інформацію, повідомивши, що четверо людей отримали поранення. Вони перебували неподалік від місця обстрілу. Зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи.