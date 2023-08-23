Російський військовий гелікоптер вперше здався ЗСУ — українська розвідка

Таку інформацію, яку спочатку повідомили російські блогери, а потім і українські журналісти. Врешті це підтвердили в ГУР Міноборони України.
«Так, така інформація є, треба почекати, ведеться робота з екіпажем у тому числі», — дуже коротко прокоментував та підтвердив дані про вертоліт речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Співрозмовник ВВС Україна в ГУР пообіцяв, що офіційне повідомлення про деталі інциденту скоро опублікують.
Першими про ситуацію з Мі-8 повідомили російські воєнні телеграм-канали. За їхніми даними, деякий час тому гелікоптер з екіпажем нібито втратив орієнтування та долетів аж до аеродрому біля Полтави за 300 км від лінії фронту.
Там, за версією воєнкорів, вертоліт розстріляли — частина екіпажу загинула, а частина потрапила у полон.
Через деякий час про цю історію розповів редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.
Бутусов стверджував, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ.
За даними Бутусова, гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.
Згодом видання Українська правда з посиланням на джерела в розвідці розповіло, що це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців.
Українська розвідка нібито виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.
Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.
Мі-8 приземлився у Харківській області, твердять журналісти УП.
За заними ЗМІ, у результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Натомість пілот і його сімʼя перебувають в Україні, адже родину завчасно вивезли з РФ.
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