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Російський військовий гелікоптер вперше здався ЗСУ — українська розвідка

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Російський бойовий вертоліт вперше за час війни Росії проти України здався українським військовим та здійснив посадку на одному з аеродромів України.

Таку інформацію, яку спочатку повідомили російські блогери, а потім і українські журналісти. Врешті це підтвердили в ГУР Міноборони України.

«Так, така інформація є, треба почекати, ведеться робота з екіпажем у тому числі», — дуже коротко прокоментував та підтвердив дані про вертоліт речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Співрозмовник ВВС Україна в ГУР пообіцяв, що офіційне повідомлення про деталі інциденту скоро опублікують.

Першими про ситуацію з Мі-8 повідомили російські воєнні телеграм-канали. За їхніми даними, деякий час тому гелікоптер з екіпажем нібито втратив орієнтування та долетів аж до аеродрому біля Полтави за 300 км від лінії фронту.

Там, за версією воєнкорів, вертоліт розстріляли — частина екіпажу загинула, а частина потрапила у полон.

Через деякий час про цю історію розповів редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.

Бутусов стверджував, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ.

За даними Бутусова, гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Згодом видання Українська правда з посиланням на джерела в розвідці розповіло, що це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців.

Українська розвідка нібито виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Мі-8 приземлився у Харківській області, твердять журналісти УП.

За заними ЗМІ, у результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Натомість пілот і його сімʼя перебувають в Україні, адже родину завчасно вивезли з РФ.

23 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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