Средства для мойки посуды – эффективная бытовая химия для каждого жилища Росіяни вдарили по школі в Ромнах на Сумщині: 4 людини загинуло » Російський військовий гелікоптер вперше здався ЗСУ — українська розвідка Російський бойовий вертоліт вперше за час війни Росії проти України здався українським військовим та здійснив посадку на одному з аеродромів України. Таку інформацію, яку спочатку повідомили російські блогери, а потім і українські журналісти. Врешті це підтвердили в ГУР Міноборони України. «Так, така інформація є, треба почекати, ведеться робота з екіпажем у тому числі», — дуже коротко прокоментував та підтвердив дані про вертоліт речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Співрозмовник ВВС Україна в ГУР пообіцяв, що офіційне повідомлення про деталі інциденту скоро опублікують. Першими про ситуацію з Мі-8 повідомили російські воєнні телеграм-канали. За їхніми даними, деякий час тому гелікоптер з екіпажем нібито втратив орієнтування та долетів аж до аеродрому біля Полтави за 300 км від лінії фронту. Там, за версією воєнкорів, вертоліт розстріляли — частина екіпажу загинула, а частина потрапила у полон. Через деякий час про цю історію розповів редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела. Бутусов стверджував, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. За даними Бутусова, гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання. Згодом видання Українська правда з посиланням на джерела в розвідці розповіло, що це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка нібито виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області, твердять журналісти УП. За заними ЗМІ, у результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Натомість пілот і його сімʼя перебувають в Україні, адже родину завчасно вивезли з РФ.