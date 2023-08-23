Російське ППО збило літак Пригожина

Невеликий літак розбився в Бологовському районі Тверської області Росії − він може належати ватажкові ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. За свідченням місцевих жителів, літак був збити російським ППО.

Інформацію без подробиць повідомляють Telegram-канали Baza і Mash, російська пропагандистка Ксенія Собчак у Telegram

Подія сталася під селом Куженкіне.

За даними Baza, розбився бізнес-джет Embraer. На його борту, за попередніми даними, було 7 осіб − усі вони загинули.

У мережі з’явилося відео падіння літака і фото пожежі вже на землі.

Російська пропагандистка Ксенія Собчак із посиланням на свої джерела повідомила, що впав літак Embraer, який належить Євгену Пригожину.

«Це сталося за 15 кілометрів від Хотилово. За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин − невідомо», − написала Собчак.