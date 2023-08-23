Посолка США в ООН зустрілася із батьками українських дітей примусово депортованих Росією

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зустрілася із українськими батьками, чиїх дітей примусово депортувала Росія.

«Сьогодні я почула жахливі історії від українських дітей та сімей, які постраждали від примусової депортації з боку Росії. Мене надихає їхня величезна мужність і стійкість, — твітує американська представниця. — Дозвольте мені чітко сказати: ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її звірства та інші зловживання».

Також Грінфілд провела зустріч із радницею-уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, уповноваженим України з прав людини та із представниками місцевих громадських організацій, які детально розповіли про те, що Росія продовжує насильницьке вилучення дітей, повідомила служба посадовиці.

Посолка пообіцяла винести ці питання на перший план 24 серпня на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому захисту українських цивільних у російській війні. У серпні США головують у Радбезі.

Сполучені Штати встановили, що російські військовослужбовці та інші російські офіційні особи скоїли злочини проти людства шляхом депортації українських цивільних осіб, у тому числі дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами, йдеться у повідомленні місії США в ООН.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за ймовірні злочини депортації українських дітей до Росії.

Наприкінці липня Офіс генпрокурора України повідомив, що Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України перевіряє інформацію щодо переміщення і депортації 19549 дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.