Норвегія звинуватила Meta у порушенні правил конфіденційності

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Meta був оштрафований понад 94 тис. доларів на день з 14 серпня за порушення конфіденційності користувачів шляхом збирання даних користувачів і використання їх для націлювання реклами на них.

Власник Facebook і Instagram вимагає тимчасової заборони на наказ, який накладає щоденний штраф протягом наступних трьох місяців.

Також юристка, яка представляє регулятор Datatilsynet, заявила, що штраф є чинним, оскільки Meta не дотримується Європейського загального регламенту захисту даних (GDPR).

Натомість Meta повідомила суду у вівторок, що вже зобов’язалася запитувати згоду користувачів і що регулятор використовував «прискорений процес», який був непотрібним і не дав компанії достатньо часу для відповіді.

Водночас Datatilsynet заявляє, що незрозуміло, коли і як Meta запитуватиме згоду користувачів, і що тим часом права користувачів порушуються.

Крім цього, Datatilsynet може зробити штраф постійним, передавши своє рішення Європейській раді із захисту даних, яка має на це повноваження, якщо погодиться з рішенням норвезького регулятора. Це також може розширити територіальну сферу дії рішення на решту Європи.

Reuters нагадує, що Норвегія не є членом Європейського Союзу, але є частиною єдиного європейського ринку.