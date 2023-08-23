Литва передасть Україні пускові установки NASAMS

Про це президент Литви Ґітанас Науседа написав у Twitter.

«Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Володимирові Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS», — повідомив Науседа.

Президент Литви прибув до Києва 23 серпня, аби взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Український та литовський лідери обговорили актуальну ситуацію на полі бою та нагальні потреби військових.

Крім того, лідери країн розглянули співпрацю з питань продовольчої безпеки та розбудову альтернативних зерновому коридору шляхів експорту агропродукції.

«Цінуємо приєднання Литви до спільної декларації Групи семи про підтримку України та готовність до плідної взаємодії для реалізації української Формули миру й проведення глобального саміту миру», — наголосив президент Володимир Зеленський.

Що таке NASAMS

Норвезький зенітний ракетний комплекс, основними перевагами якого є мобільність і висока точність (збиває 85% цілей). Випущена з нього ракета вміє маневрувати, тож краще вражає цілі. Також ракета має радіолокаційну головку самонаведення та високий рівень протидії системам радіоелектронної боротьби.

Пускова установка NASAMS має 6 ракет. Батарея (9 або 12 установок) може за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети.