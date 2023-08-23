Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл «Луна-25» у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Chandrayaan-3 (Чандраян-3) — індійський космічний корабель, який стартував минулого місяця — здійснив м’яку посадку о 18:04 за місцевим часом (16:04 за київським часом) у середу, 23 серпня, після того, як російська Луна-25 врізалася на Місяць у неділю.

Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

Індія також стала другою країною після Китаю, яка має працюючий місяцехід на Місяці.