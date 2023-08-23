Генерал Маломуж розповів, хто стоїть за диверсіями на стратегічних об’єктах РФ

Про це в ефірі Еспресо розказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж.

«У Росії є люди, які з самого початку принципово були проти війни, а є й ті, хто прозрів трохи пізніше. І вони були готові боротися з путінським режимом, але не знали як. Ми з цими людьми установили контакти. Відповідно, ті, хто мав якийсь військовий вишкіл або був готовий про проведення оперативних дій, тобто диверсійних операцій, проходив навчання та направлявся у Росію. Наприклад, представники таких підрозділів як «Патріоти Росії» та «Фронти Росії» жили у конкретних російських регіонах, прийшли до України, а тепер можуть виконувати спеціальні завдання на своїй території у РФ. Вони там знають добре місцевість, обстановку, військові бази, режими, слабкі місця. Зрозуміло, що їм надається спеціальна підготовка та техніка, ти ж самі безпілотники, ракети систем тактичного рівня, різні підривні пристрої та інше», — пояснив генерал.

Микола Маломуж зауважив, що у першу чергу використовується агентура з-поміж російських громадян, які не викликають підозри та дуже глибоко опрацьовують то й чи інший об’єкт. А потім проводяться операції з підтримкою наших спецслужб.

«Спільних форматів проведення операцій дуже багато. Бо таким людям без підтримки дуже важко, наприклад, завдавати ударів по аеродромах з грифом особливої важливості або з декількома системами захисту. Тому наші спецслужби надають відповідне озброєння, пропрацьовують систему обходу захисту та інше. А друга тема – засилання наших диверсантів, представників розвідки. Деякі підрозділи, крім агентурної діяльності та технічної розвідки, займаються диверсійними операціями. Ми вже відпрацювали систему диверсій різного плану і навчилися завдавати удари по особливо важливих об’єктах. Сьогодні основні стратегічні об’єкти РФ під загрозою і російське військове керівництво вже знає, що безкарно вони діяти не будуть», — підсумував Маломуж.