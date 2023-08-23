Дослідження: понад 88% опитаних українців пишаються своїм громадянством

Про це свідчить опитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, абсолютна більшість опитаних українців — 88,5% — пишаються своїм громадянством.

«Найбільше таких у Західному (95%), Центральному (90%) та Південному (89%) макрорегіонах, дещо менше – на сході України (76%)», — зазначають дослідники.

Фото: dif.org.ua

Крім того, переважна більшість респондентів (69%) вважають розпад СРСР позитивною історичною подією.»Найбільше така думка поширена серед мешканців заходу України (91%). На півдні нашої країни така думка дещо менш поширена (42%), але й масової вираженої ностальгії за СРСР там теж не спостерігається (23%), натомість у цьому макрорегіоні найбільше тих, хто не визначився з відповіддю (35%)», — йдеться в дослідженні.

Фото: dif.org.ua

Соціологи зазначають, що у 2020 році в регіональному розподілі можна було побачити діаметрально протилежні думки мешканців заходу та центру та мешканців півдня і сходу України щодо розпаду СРСР. Зокрема 44,8% респондентів на півдні та 52,9% на сході в 2020 році називали розпад СРСР поганою подією.

Фото: dif.org.ua

Якби референдум про державну незалежність України відбувався зараз, майже 82% опитаних українців підтримали би незалежність.Найбільше прихильників незалежності — на заході України (94%). На півдні та сході – 68% і 70% відповідно. Проти незалежності висловилися 3% респондентів загалом по країні. При цьому на заході таких відповідей було менше 1%, а на сході – близько 7%.

Фото: dif.org.ua

Опитування проведене з 9 по 15 серпня 2023 року за підтримки програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерланди в Україні.Опитування методом face-to-face проводилося у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях (Західний макрорегіон); Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, а також в місті Києві (Центральний макрорегіон); Миколаївській, Херсонській та Одеській областях (Південний макрорегіон); Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях (Східний макрорегіон).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення досліджуваних територій станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.