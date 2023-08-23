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Безпілотник знову влучив у «Москву-Сіті» в столиці РФ

Вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю Росії, один із них влучив у московський бізнес-центр «Москва-Сіті» — мер Москви Сергій Собянін у Telegram, російські Telegram-канали

Пряма мова Собяніна: «Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області.

Другий БпЛА потрапив у будівлю, що будується в «Сіті».

На місце вибуху виїхали оперативні служби, попередньо постраждалих немає.

Російські Telegram-канали публікують відео влучання безпілотника у будівлю «Москви-Сіті». На них видно яскравий спалах після вибуху.

23 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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