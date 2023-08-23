«Барби» превзошла «Аквамена» и стала самой успешной лентой в Украине

Комедийный фильм Греты Гервиг «Барби» вышел в украинских кинотеатрах 20 июля. Только по результатам четырех недель он собрал более 110 миллионов гривен, став самой успешной лентой Warner Bros в Украине.

Перед выходом фильма «Барби» наиболее успешным фильмом компании Warner Bros. Pictures в Украине был «Аквамен». Режиссерский проект Джеймса Вана с Джейсоном Момоа в главной роли стартовал в стране в декабре 2018 года. Кассовые сборы в фильме составляют более 108,7 миллиона гривен.

Заметьте, кассовые сборы «Барби» в мире уже пересекли отметку в 1 миллиард долларов. Это сделало Грету Гервиг первой женщиной-режиссером, чей фильм достиг такого удивительного финансового успеха. Прокат фильма в кино продолжается.

Почему «Барби» так нравится зрителям: сюжет

В Барбиленде существуют различные вариации Барби, включая стереотипную Барби, живущую в идеальном матриархальном обществе, где все женщины самодостаточны, уверены в себе и успешны. Здесь Барби занимают руководящие должности, как врачи, юристки, политики, в то время как их партнеры Кены проводят дни на пляже и дарят им развлечения.

Однажды, во время танцевальной вечеринки, стереотипная Барби непредсказуемо сталкивается с мыслью о собственной смертности. После этого она обнаружила необычные изменения в себе: плоские стопы и целлюлит. Удивительная Барби, умная, но потерявшая реальность, делится советом: чтобы вылечить «поломки», стереотипной Барби нужно отправиться в реальный мир и найти того, чьи эмоции влияют на нее.

Стереотипная Барби вместе с Кеном в реальный мир отправляются вместе. Однако их безумные приключения в конечном счете приводят к аресту и угрозе от директора компании Mattel.

Стереотипная Барби находит свою владелицу, подростка Сашу, выражающую свое недовольство нереалистичными стандартами красоты, устанавливаемыми патриархатом. Это вызывает внутренний кризис у стереотипной Барби, но позже он обретает свою истинную силу в женской дружбе и солидарности.

Кен, узнав о патриархате в реальном мире, решает использовать это в свою пользу. Однако после конфликта с Барби он осознает свои ошибки и видит свое истинное предназначение.

После всех этих испытаний стереотипная Барби решает покинуть Барбиленд и вступить в реальный мир. Она находит собственную идентичность и приходит к выводу, что ее история всегда будет расти и меняться.

В конце Барби возвращается в реальный мир вместе с Сашей и Глорией. Они решают изучить жизнь другими глазами и понять подлинные ценности.